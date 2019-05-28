抖音、愛奇藝等平台安裝「青少年防沉迷系統」：只能看主旋律作品

在國家網信辦統籌指導下，秒拍、美拍、微博等14個短片平台，以及及騰訊視頻、愛奇藝等4個網絡影片平台，已正式推出「青少年防沉迷系統」。連同此前已參與測試的抖音、快手等短片平台，全國已有21個主要網絡影片或短片平台使用該系統。 值得一提是，「青少年防沉迷系統」不但限制青少年的使用時段及時長，同時亦限制青少年只能瀏覽各種「主旋律」的影片或「寓教於樂的優質內容」。

據官方指，國家網信辦是在總結測試工作經驗的基礎上，擴大「青少年防沉迷系統」的覆蓋範圍，並首次將網絡影片平台亦納入其中，進一步提升對青少年的保護力度。

「青少年防沉迷系統」不但限制使用時間，更會限制瀏覽的內容。（資料圖片）

在「青少年防沉迷系統」限制下，所有青少年用戶不但使用時段、服務功能、使用時長均受到限制，而且只能瀏覽專有內容，「長視頻平台重點選擇弘揚愛國主義、宣揚英雄人物的優秀電影、電視劇；短視頻平台側重為青少年提供課程教學、書法繪畫、親子教育、人文歷史、傳統文化、手工製作、自然科普等寓教於樂的優質內容」。

國家網信辦相關負責人表示，由於各個平台的技術研發能力有差異，「青少年防沉迷系統」目前仍需要依靠用戶自主選擇才能發揮作用，在利用大數據分析、人工智能、人臉識別等技術主動發現未成年用戶方面有不足，瀏覽的內容建設亦需要不斷改善。

全國已有21個主要網絡影片或短片平台使用該系統。（視覺中國）

國家網信辦將指導安排相關平台加強技術研發力度，不斷提高對疑似青少年用戶識別的精準度，同時加強內容建設，未來更會進一步擴大該系統的覆蓋範圍，甚至將網絡直播等行業納入其中。

（中國網信網）