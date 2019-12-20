【中美貿易戰】習特會預期再受挫　劉鶴將代簽第一階段貿易協議

中美就第一階段貿易協議文本達成一致後，中美領導人何時會面簽署備受關注。有消息稱，習近平計劃不參加明年1月的世界經濟論壇，外界預期的「習特會」恐受挫。

據彭博社12月20日引述知情人士稱，明年1月在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，原本是外界預期的場地，但如今希望可能落空，習近平計劃不參加世界經濟論壇。

該知情人士表示，達沃斯論壇將於2020年1月21日至24日舉行，結束當天正好中國的傳統節日除夕。而習近平通常會在農曆新年前走訪一些小城市和城鎮，這是中國領導人自1990年初以來就一直保持的一項傳統。

值得注意的是，四名美國政府官員在12月17日透露，特朗普將出席2020年的達沃斯世界經濟論壇。

世界經濟論壇是以研究和探討世界經濟領域存在的問題、促進國際經濟合作與交流的非官方國際性機構，總部設在瑞士日內瓦，習近平迄今僅在2017年出席世界經濟論壇。

而關於「習特會」一事，此前有港媒稱，習近平年內不會再有外訪安排，而特朗普年內到訪中國的機率也幾乎等於零。

對於中美簽署首階段協議，外界先後猜測的地點包括美國農業州艾奧瓦、英國倫敦和瑞士日內瓦等，但自從習近平結束希臘、巴西之行後，這種猜測便宣告結束。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）此前曾表示，如兩國達成協議，也不一定要由兩國元首簽署，可以由部長級官員簽署。

報道引述一名官員稱，北京方面打算派首席貿易談判代表、中國國務院副總理劉鶴，1月初赴華盛頓簽署第一階段貿易協議。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）12月19日受訪時表示，中美兩國可能於2020年1月初簽署首階段貿易協議。

美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則表示，他預計自己與劉鶴在那個時間前後簽署這份長達86頁的協議。

12月13日晚，國務院新聞辦公室召開記者會，稱中美就第一階段貿易協議文本達成一致。隨後，特朗普也在推特（Twitter）上說，中美達成了一份重大的第一階段協議。