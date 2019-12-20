防範「炒豬團」用無人機投非洲豬瘟病毒　企業致民航GPS受擾遭罰

內地非洲豬瘟疫情嚴峻，豬肉供應不足導致價格持續上漲，促使有不法商人組成「炒豬團」，向他人飼養的豬群投放非洲豬瘟病毒來牟利。 內媒周五（20日）揭露，曾有炒豬團在黑龍江哈爾濱附近以無人機向生豬養殖企業投放非洲豬瘟病毒，受波及的企業使用無人機管制設備作防範，卻意外造成了附近民航GPS信號被干擾。

執法人員查獲的無人機管制設備用。（上游新聞）

報道稱，今年10月底，中國民用航空東北地區空中交通管理局黑龍江分局向黑龍江工信廳發函請求，哈爾濱機場多架航班在某縣附近頻繁發生航空器GPS信號丟失，部分航班出現ADS-B系統故障，嚴重影響民航飛行安全，請求進行無線電干擾排查。

經過調查，原來是位於肇州的天佑種豬場私自架設「無人機管制設備」。根據黑龍江省工信部門11月10日出具的《行政處罰決定書》，該公司為防範「炒豬團」以無人機投放非洲豬瘟病毒，在豬場設置及使用無人機管制設備。目前，黑龍江省工信廳無線電管理機構已經沒收了相關設備（含1台發射機、4套天線）。

懷疑被投放豬瘟病毒的企業因私設防範設備，遭到行政處罰。（網上圖片）

無人機投放豬瘟病毒被指「不科學」

無人機能投放非洲豬瘟病毒嗎？根據報道，受波及的公司職員曾表示，確實在廠房上方看到無人機，擔心無人機投放會他們帶來危險，希望有關部門嚴抓炒豬集團。該省執業和信息化委員會大慶無線電管理處相關負責人則表示，不清楚是否有人投放豬瘟病毒，但無人機管制設備確實干擾到民航。

另據大慶市畜牧獸醫局畜產品安全監管科相關負責人表示，投放非洲豬瘟病毒性質非常嚴重，「要是有這麼大的事件，公安機關早就介入了。」但肇州縣公安局表示「不知情」。

該畜牧獸醫局人士還指出，非洲豬瘟病毒需要營養物質才能存活和繁殖，空氣只是傳播的媒介，沒有任何營養物質，就投放到空氣中是不符合邏輯的。「非洲豬瘟必須通過接觸才會感染（比如外界運送飼料等），無人機投放非洲豬瘟病毒的說法缺少科學性。」

早前據內地官方期刊《半月談》披露，製造疫情、散播疫情謠言以低價收購生豬，是「炒豬團」的常用手段。「炒豬團」會向養殖場、養殖戶的豬群邊丟棄死豬，或是投放帶非洲豬瘟病毒的餌料，然後製造、散布發生疫情的消息，以便大幅壓低價格購買活豬。

報道亦曾提及，在一個有大規模養豬業的縣市，一名養殖企業負責人稱，非洲豬瘟疫情出現以來，集團分公司曾發現有無人機在活豬養殖區投放不明物品，檢疫後發現該物品含有非洲豬瘟病毒。但報道未透露該養殖企業的具體名稱及資料。

（綜合報道）