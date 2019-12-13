【非洲豬瘟】官媒揭不法商人組「炒豬團」　散播病毒以壓價買豬

內地非洲豬瘟疫情嚴峻，豬肉供應不足導致價格持續上漲，結果就有不法商人以此牟利。據內地官方期刊《半月談》報道，竟有不法商人組成「炒豬團」，不僅無視政府禁令跨省收豬、販豬，為偷運活豬而買通監管人員、偽造手續證明，甚至為壓價而散播疫情謠言，又或向他人飼養的豬群投放非洲豬瘟病毒。

報道指，當前豬肉價格高企，為防控非洲豬瘟疫情，保障上市豬肉產品質量，部分省份要求活豬暫停調運出省，同時全力加大省際間防堵檢查。

內地爆發非洲豬瘟疫情後，部分省份要求活豬暫停調運出省，同時全力加大省際間防堵檢查。（資料圖片）

報道指，當局重拳之下，省際間私下交易活豬仍然禁之不絕，例如雲南省是全國活豬外調重點省份之一，自今年9月起就暫停全省活豬調運出省，但至今已查獲超過一萬隻非法調運的活豬。《半月談》的記者在各地調研發現，不法商人會結成「炒豬團」，瞄準活豬價差大且省際間難以監管的地區，以各種非法手段跨省偷運活豬，暗地交易，牟取暴利。

報道又引述一名業內人士透露，其所在地處於省際交界地帶，炒豬團一天最多從當地調出超過4000隻活豬，每隻平均淨利潤在1000元左右。按照每車能夠按照運送100隻計算，每車可獲利10萬多元。部分收購活豬的商販更大放豪言「你有多少豬，我們都可以吃下」，能夠只為收購活豬而提供高額訂金。

另一方面，雖然各地會加強省際間高速路口聯合查緝的力度，以遏制活豬偷運。但不法商人會在調運手續、檢疫證明等方面大做手腳，買通緝查人員，逃避監管，蒙混過關。例如在今年3月下旬，湖北省利川市劍南鎮某養殖戶豬群發生非洲豬瘟疫情，結果疫源追蹤表明，造成疫情爆發的主要原因，是動物經紀人非法調運活豬、官方獸醫違規出證、公職人員監管不力。湖北省公安縣動物衛生監督所獸醫李某，為他人從外省違規調運活豬出具動物檢疫合格證明，為他人將活豬銷售到利川市提供便利條件。

當局嚴控養殖場內豬隻的情況。（資料圖片）

此外，報道更稱，製造疫情、散播疫情謠言以低價收購生豬，是「炒豬團」的常用手段。「炒豬團」會向養殖場、養殖戶的豬群邊丟棄死豬，或是投放帶非洲豬瘟病毒的餌料，然後製造、散布發生疫情的消息，以便大幅壓低價格購買活豬。有受訪村民指，豬販子經常在村裏散布當地暴發非洲豬瘟的謠言，刺激養豬農民。部分人被謠言誆騙，擔憂發生疫情損失更大，只好忍痛出售活豬。在一個有大規模養豬業的縣市，一名養殖企業負責人亦稱，非洲豬瘟疫情出現以來，集團分公司曾發現有無人機在活豬養殖區投放不明物品，檢疫後發現該物品含有非洲豬瘟病毒。

（綜合報道）