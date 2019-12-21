【2010年啟動計劃】新疆宣告消除瘧疾　連續19年沒有本地感染病例

新疆政府近日（21日）宣告，自2010年國家啟動消除瘧疾行動計劃以來，歷經9年時間，新疆已實現消除瘧疾目標，亦是全國以省為單位達到消除瘧疾目標的第21個省份。 據了解，新疆阿克蘇地區溫宿縣2000年8月有一名農民確診感染瘧疾，是當地報告的最後一宗瘧疾本地感染病例。

新疆政府宣告已經消除瘧疾。（人民網）

新疆衛健委疾控處處長馬爾當．阿不都熱合曼介紹，新疆在2010年正式啟動消除瘧疾工作，一直以來得到中央大力支持。在2011年至2019年期間，新疆累計投入瘧疾防治工作專項經費1073.7萬元（人民幣．下同），其中由中央財政轉移支付的資金為967.2萬元。

國家衛健委、國家移民局、海關總署等部門派出的專家和代表，組成新疆消除瘧疾終審評估組，於周一（16日）至周四（19日）赴新疆進行消除瘧疾評審工作。終審評估組組長嚴俊最後表示，評估組人員一致認為，新疆瘧疾防控工作達到國家消除瘧疾目標的各項要求，通過消除瘧疾評估。

事實上，在2011年至2019年期間，新疆共計報告瘧疾病例48宗，但經流行病學調查後均證實為境外感染病例。2000年8月後至今，新疆已連續19年實現本地感染病例零報告。馬爾當．阿不都熱合曼讚揚，瘧疾被消除，是新疆公共衛生領域取得的偉大成就。

（新華社）