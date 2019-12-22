中國發現首顆系外行星命名「望舒」　神話中「為月亮駕車的女神」

由中國天文學家發現的首顆太陽系外行星「HD173416b」及其母恆星「HD173416」，近日獲命名為「望舒」（Wangshu）和「羲和」（Xihe）。

廣州第六中學天文社在命名提名中勝出，羲和（Xihe）和 望舒（Wangshu）被確認為此行星系統恆星與行星的正式名稱。（中新網）

據了解，當新的系外行星被發現時，天文學家給予其一個數字+字母構成的編號名稱，一般是在其母恆星編號後加b,c,d,e…來表示。今年（2019年），借慶祝國際天文學聯合會（IAU）成立100周年活動（IAU 100）的契機，IAU組織「太陽系外行星世界命名」全球活動項目，為世界範圍內的每個國家或地區提供命名一個太陽系外行星系統的機會。

來自112個國家或地區的數十萬人參與對各自分配的共112顆系外行星及其母恆星的提名與投票，最終IAU於2019年12月17日在法國巴黎召開了命名結果新聞發布會。

IAU分配給中國（內地）命名的太陽系外行星系統，為中國科學院國家天文台研究員劉玉娟、趙剛等於2008年發現的圍繞K巨星HD173416運行的類木巨行星HD173416b。這顆行星由研究團隊利用國家天文台興隆站2.16米望遠鏡和日本、韓國的望遠鏡，採用視向速度方法發現，是中國天文學家發現的第一顆太陽系外行星，獲評2008年中國十大天文進展。

經過評選，最終由廣州第六中學天文社在命名提名中勝出，羲和（Xihe）和 望舒（Wangshu）被確認為此行星系統恆星與行星的正式名稱。

廣州第六中學天文社代表、高二學生許翊芃介紹，在中國神話中，羲和是太陽女神，同時也被認為是中國古代最早的天文學家和曆法制定者，而望舒是為月亮駕車的女神，也被當做月神，在古典名著《山海經》、《楚辭》中都有所提及。「以它們的名字來命名，在表達美好寓意的同時，發揚了我國的傳統文化，激發人們探索宇宙的精神。」