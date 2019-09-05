「中國天眼」首探測到「宇宙深處的神秘射電信號」　距地球約30億光年

9月4日，來自中科院國家天文台FAST項目部的消息稱，位於貴州的FAST首次探測到快速射電暴多次重複爆發，捕捉到目前全世界已知數量最多的脈衝。科學家稱，這個「宇宙深處的神秘射電信號」距離地球約30億光年，目前已排除了飛機和衛星等干擾因素，後續交叉驗證正在進行之中。

快速射電暴是近年來新發現的一種天體，迄今，國際科學界沒有關於快速射電暴起源的合理解釋。直到2007年，人類才發現了第一個快速射電暴。截至目前，全世界已發佈的快速射電暴不到100個。通常情況下，快速射電暴出現一次便再無蹤跡，神秘莫測。2015年，美國阿雷西博望遠鏡首次探測到快速射電暴FRB121102的重複爆發，根據資料分析，這個信號源位於一個距離地球約30億光年的矮星系中。

FAST快速射電暴即時探測終端即時捕捉的FRB121102爆發。（中新網）

中科院國家天文台助理工程師張馨心說，FAST這次使用即時探測終端探測到的，正是FRB121102。2019年8月30日上午，FAST首次即時探測到來自FRB121102的脈衝。FAST工程團隊立即調整了工作計劃，全力保障了FRB121102 的後續觀測。此後，連續多日，FAST每天探測到了數十個來自FRB121102的脈衝，僅在3日當天就探測到20多個。FAST由此累積捕捉了大量的高信噪比脈衝，所探測到的脈衝數量是目前已知全世界最多的。目前，針對資料的交叉驗證和進一步處理仍在進行當中。

張馨心表示，目前全世界探測到的快速射電暴太少，而探測樣本的增多，對研究快速射電暴起源和物理機制，將起到重要推動作用。

FAST全稱為「500米口徑球面射電望遠鏡」，位於貴州。（資料圖片）

FAST全稱為「500米口徑球面射電望遠鏡」（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope），位於貴州省黔南布依族苗族自治州平塘縣克度鎮大窩氹的喀斯特窪坑中，是當今世界上最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡，歷經22年籌建於2016年9月25日完工啟用，被譽為「中國天眼」。

（科技日報）