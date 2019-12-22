馬雲：我一天接到5個借錢電話，2019年大部分企業都不容易

在中美貿易戰、中國經濟下行影響下，部分內地企業年關不好過。

據內媒《界面新聞》報道，12月21日，上海舉行「2019世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會」，浙商總會會長馬雲出席並發表演講。馬雲說做企業的每一年都不容易。2019年最不容易的是，以往可能是部分人不容易，2019年可能是大部分企業不容易。

他說昨天一天，收到很多朋友借錢的電話，一天內5個電話。過去一個禮拜，要賣樓的朋友大概有10個，確實不容易。

不過馬雲也對未來表示了積極樂觀的態度。馬雲認為，所有人都明白，浙商過不去，其他商人肯定也過不去。世界在進入巨大的變化之中，中國經濟也在面臨巨大的調整，我們只有改變自己，才能適應這個調整，他相信這是機會的開始。他並提出，只有不斷學習的人才有未來，為未來解決問題的企業才有希望。

12月20日，第四屆楚商大會在武漢舉行。浙江商會總會會長、馬雲公益基金會創辦人馬雲在開幕式上致辭。 （中新社）

另據內媒報道，馬雲在20日舉行的第四屆楚商大會上，受聘為湖北省政府經濟顧問。這是馬雲今年9月辭去阿里巴巴董事局主席後，首次獲得地方政府「經濟顧問」的頭銜。在會上馬雲表示，中美貿易達成第一階段協議後，真正變革的才開始，未來20年，世界經濟會充滿存在各種難以想象的機遇和挑戰。