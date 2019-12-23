海關總署解除日本瘋牛症及口蹄疫禁令　日本牛肉有望重返中國

在日本首相安倍晉三訪華前夕，中國海關總署網站於12月22日（周日）公開兩份文件，公告自12月19日（上周四）起解除日本瘋牛症禁令以及日本口蹄疫禁令。這意味著時隔18年後，日本牛肉有望重回中國人餐桌。

牛肉是日本的標誌性農產品之一，圖為日本神戶牛肉。（VCG）

海關總署、農業農村部公告2019年第200號文件寫道，根據風險評估結果，自本公告發布之日起，解除日本口蹄疫禁令，允許符合要求的日本偶蹄動物及其產品輸華。原質檢總局、原農業部2010年第45號聯合公告同時廢止。

202號文件則指出，根據風險評估結果，自本公告發布之日起，解除原國家出入境檢驗檢疫總局、原農業部聯合公告2001年第143號對日本30月齡以下剔骨牛肉的禁令。日本30月齡以下剔骨牛肉輸華檢驗檢疫要求另行制定。

由於日本在2001年爆發俗稱「瘋牛症」的牛海綿狀腦病（bovine spongiform encephalopathy，BSE），中國同年開始禁止進口日本產牛肉。之後日方多次要求重啟。但2010年，日本境內又爆發口蹄疫，中國隨即禁止進口日本偶蹄動物（豬、牛、羊等）及其製品。但是此前，柬埔寨從2011年起連續7年進口日本冷凍牛肉位居世界第一，有日媒推測，這些日本牛肉經柬埔寨中轉以各種方式被運往中國。

據早前報道，日本外務大臣茂木敏充周一11月25日與中國外交部長王毅舉行會談，並在隨後的聯合記者會上表示，日本政府已簽署與中國重啟進口日本牛肉有關的協定；如果一切順利，被禁止近20年的日本牛肉最快2020年就能出口中國。