【有片】受審畫面曝光　孫小果聞死刑判決後面露表情受矚

雲南省高級人民法院今天（23日）對孫小果1997年犯強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪再審案件公開宣判。

判決認為該院2007年9月作出的原再審判決以及1999年3月作出的二審判決對孫小果的定罪量刑確有錯誤，依法予以撤銷，維持昆明市中級人民法院1998年2月一審對孫小果判處死刑的判決，並與其出獄後犯組織、領導黑社會性質組織等罪被判處有期徒刑25年的終審判決合併，決定對孫小果執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

雲南黑社會成員孫小果「死而復生」案備受關注。該案曾引發中共高層關注。

時至今日，案件相關涉案人員已被處理。

孫小果等13人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪一案2019年11月初開審，孫小果數罪併罰被判有期徒刑25年、其餘12人則判處有期徒刑2年6個至15年不等有期徒刑。19名涉孫小果案公職人員和重要關係人職務犯罪案，亦於北京時間12月15日在雲南省多個法院公開宣判。19名涉案者全部罪成，其中，孫小果母親孫鶴予判囚20年，繼父李橋忠判囚19年。

孫小果母親孫鶴予判囚20年，繼父李橋忠判囚19年。（資料圖片）

法院判決，對孫小果母親孫鶴予以徇私枉法罪、徇私舞弊減刑罪、行賄罪、受賄罪判處有期徒刑20年，對昆明市五華區城管局原局長、孫小果繼父李橋忠以徇私枉法罪、徇私舞弊減刑罪、受賄罪、行賄罪、單位行賄罪判處有期徒刑19年。雲南省司法廳原巡視員羅正雲、雲南省高級人民法院審判委員會原專職委員梁子安、雲南省監獄管理局原副局長朱旭等17人亦罪成，分別獲刑2年至12年不等。

一審法院審理查明，2005年6月至2008年，李橋忠、孫鶴予為達到通過再審讓孫小果獲得較輕刑罰的目的，先後分別多次託人提供幫助，並向其行賄，為孫小果再審從輕處罰說情、打招呼，終致使孫小果3次受到違法減刑。

因孫小果在省一監多次違規獲得減刑，引起監獄相關部門和人員的質疑反對，為達到再次違規減刑的目的，2008年底，李橋忠、孫鶴予與其餘多名涉案者同謀，弄虛作假，為孫小果減刑提供幫助並報請法院減刑。孫小果案發後，李橋忠又請託時任雲南省公安廳刑事偵查總隊副總隊長楊勁松打探案情，楊勁松收受李橋忠所送財物。經查證，楊勁松還利用職務便利收受了他人鉅額賄賂。

法院審理查明部分被告人還涉及其他受賄、利用影響力受賄、行賄以及單位行賄等犯罪事實。