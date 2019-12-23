【葉問4】內地上映3日累計票房破3億　蟬聯單日票房冠軍

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由葉偉信執導，甄子丹主演的《葉問4：完結篇》自12月20日公映以來，在內地連續3日奪得單日票房冠軍，前3日累計票房已破3億元（人民幣，下同）。

此外，該片在台灣、新加坡、馬來西亞票房同樣一路領先，先後刷新了台灣2019年港片開畫票房榜單、新加坡2019年亞洲電影票房排行榜。

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據內媒報道，此前《葉問4》在新加坡、馬來西亞等地路演中，受到影迷熱烈歡迎。在新加坡路演中，副總理王瑞杰也前來支持該片，並模仿電影中的經典動作，與甄子丹「隔空過招」；馬來西亞路演時，影迷將商場整整6層圍得水洩不通。

該片上映後，除了在內地多日蟬聯單日票房冠軍，在台灣亦成為2019年港片開畫票房冠軍，首週末在全台票房超過5000萬元新台幣（約1300萬港元）。在新加坡，電影刷新亞洲電影票房榜，還被傳媒預測為2019年亞洲電影票房冠軍。

《星戰9》同樣是完結篇，但在內地首4日票房不及《葉問4》。（《星球大戰：天行者崛起》電影劇照）

《星戰9》 同日上畫　票房懸殊3倍

據公開資料，截至今天（23日）下午5時，《葉問4》內地累計票房達3.42億元。同日在內地正式上畫的《星球大戰》系列收官之作《星球大戰：天行者崛起》，累計票房8885.8萬元，票房相差逾3倍。

（綜合報道）

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