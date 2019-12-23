【葉問4】內地上映3日累計票房破3億　蟬聯單日票房冠軍

由葉偉信執導，甄子丹主演的《葉問4：完結篇》自12月20日公映以來，在內地連續3日奪得單日票房冠軍，前3日累計票房已破3億元（人民幣，下同）。

此外，該片在台灣、新加坡、馬來西亞票房同樣一路領先，先後刷新了台灣2019年港片開畫票房榜單、新加坡2019年亞洲電影票房排行榜。