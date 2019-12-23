中日韓首腦會議前夕　李克強現身成都喊話：拖欠農民工工資昧良心

中日韓領導人會議將於12月24日在四川成都召開，國務院總理李克強已於23日提前抵達。

據中國政府網報道，李克強12月23日上午來到成都市公共交通換乘服務中心項目交通樞紐工地，登上一處腳手架，詢問正在施工的農民工月工資多少，一天工作多長時間，工資能否按時足額發放等等。

報道稱，李克強隨後又來到農民工宿舍區，仔細察看他們的伙食和住宿情況後說，廣大農民工是城市建設的脊樑，也是家庭重要的頂樑柱。城市的每一棟建築、每一處角落都留下他們的辛勤汗水。農民工沒日沒夜、加班加點，掙的都是辛苦錢，如果總是拖欠甚至惡意拖欠他們的工資是昧良心行為，必須堅決根治。

李克強詢問農民工月工資情況。（中國政府網）

在內地，農民工與僱主時有爭拗，特別是春節前，各省市也在嘗試處理農民工追薪的問題，有內媒形容這是「年底防欠薪攻堅戰」。

此前12月13日，國務院副總理胡春華亦在全國農民工工作暨保障農民工工資支付工作電視電話會議上強調，要深入學習貫徹習近平重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，推動根治拖欠農民工工資問題取得更大成效，着力做好農民工就業創業和公共服務工作。

據悉，李克強將於12月24日在四川成都主持召開第八次中日韓領導人會議，並分別會見韓日領導人。