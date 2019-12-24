【強迫外籍囚犯勞役】涉事浙江企業否認　斥英媒「亂七八糟」

此前英媒報道，英國TESCO超市出現「中國上海青浦監獄外籍囚犯被迫勞動製作的賀卡」。 《環球時報》報道稱，給英國TESCO樂購超市制作賀卡的是中國浙江一家印刷公司。該公司回應稱，他們對這一報道感到「震驚」，因為樂購絕不會允許囚犯勞工出現在其供應鏈中。

該公司一位高管表示，他也是通過媒體的詢問才得知此事，公司從來沒有英國媒體所宣稱的「使用囚犯」或「與監獄合作」的情況，「我們是絕對不會有這種事情的，我不知道為什麼這些媒體會這麼說，我們也是第一次聽說這種事情」。

這位高管還表示，相關媒體在沒有任何證據的情況下就污衊他們公司，那麼公司也會通過法律途徑投訴此事。

另據公司負責人稱，他的企業用工是合法的，80%左右的員工都是浙江本地人，從生產到包裝也是一條龍自己做的，更不可能去外包給什麼上海青浦監獄。

這位負責人說，「青浦監獄我連電話都沒有一個的，（英媒的報道）完全亂七八糟的」。他表示會通過客戶去「打假」此事，讓客戶把這件污衊他們企業的事情和外媒搞清楚。

此前，英國《星期日泰晤士報》稱，英國倫敦一名6歲女孩從英國TESCO樂購超市買到的一張聖誕賀卡，是上海青浦監獄關押的外籍囚犯生產的，因為賀卡里竟然被人寫上了求救的內容。

報道配有的圖片顯示，這張賀卡上寫着這樣一段文字：「我們是中國上海青浦監獄的一群外國人，被強迫勞動，違反了我們的意願。請幫助我們通知人權機構，並聯系Peter Humphrey先生」。賀卡上提到的Peter Humphrey就是這篇報道的作者，中文名「韓飛龍」的英國人。此前，韓飛龍曾被控非法獲取中國公民信息，在中國被判有期徒刑2年。2015年6月刑滿釋放後被驅逐出境。

對於此事，中國外交部發言人耿爽於12月23日稱，「這都是韓飛龍先生自己編造出來的一出鬧劇。」耿爽又表示，「經向有關部門了解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。」