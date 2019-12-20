韓國光州監獄舊址出現40多具遺骸　疑是80年代光州事件失蹤者

韓國法務部12月20日表示，12月19日在光州監獄舊址執行無主墓地遷移的工作時，發現40多具身份不明的遺骸。當地有民運組織成員懷疑，死者是80年代光州民運時期的失蹤者。

1980年代韓國光州的民運活動（視覺中國）

政府：將通過基因鑑定確認身份

韓聯社報道，光州監獄舊址打算改建作主題公園，法務部從12月16日至20日在該處開進展無主墓地的遷移工作，但之後發現遺骸。

韓國法部務代理長官金浯洙和光州地方檢察廳領導文燦晳，當天已親自到現場了解情況，目前遺骸安置在全羅南道咸平的國軍統合醫院。法務部有關人士將通過基因鑑定，確認死者身份。

圖為光州5.18民主墓地（韓國觀光公社）

報道引述當地518民運相關團體的人員表示，無親屬的死者身上一般有標識，可以用來確認身份，但若是遺體上沒有標識的話，很可能是518民運時期的失蹤者，但也有人認為，這與518民運時期偷埋死者無關。

518光州事件

1980年代韓國爆發民主化運動，光州學生及民眾要求政府結束獨裁統治，實現民主，社會氣氛緊張，1980年5月18日，當時掌握軍權的全斗煥政府下令武力鎮壓，造成大量平民和學生傷亡。

相隔多年後的2018年2月，韓國國防部首次為軍方的武力鎮壓行為公開道歉，坦言會採取措施防範事件再次發生。