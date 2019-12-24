涉「跨省追捕醫生案」　鴻茅藥業獲頒「履行社會責任明星企業獎」

今年1月，因在網上發帖稱內蒙古鴻茅國藥股份有限公司產品鴻茅藥酒「是毒藥」，廣州醫生譚秦東遭內蒙古涼城縣警方跨省抓捕，被關押97天後釋放。事件引起社會廣泛關注，鴻茅藥業被質疑官商勾結及產品虛假宣傳。 12月21日，由中國中藥協會舉辦的2019中國中藥創新發展論壇暨《中國中藥企業社會責任報告》發佈會」在北京舉行。鴻茅藥業、鴻茅藥業副總裁分別榮獲「2018年度履行社會責任明星企業」和「2018 年度履行社會責任年度人物獎」榮譽稱號。

在《中國中藥企業社會責任報告》發佈會上，內蒙古鴻茅藥業有限責任公司副總裁鮑東奇介紹了鴻茅藥業社會責任理念及未來發展戰略。

他稱，近年來，公司以「用最好的中藥，做最好的藥酒」為宗旨，以「藥酒現代化、標準化」為目標，參照歐盟標準，建立了覆蓋產品全生命週期的品質管制體系；從道地藥材和基酒源頭開始到終端，出廠的每一瓶鴻茅藥酒，質檢專案指標達到621項，企業內控標準高於國家和行業標準的達到200多項；在國家以及全國各省的歷年飛行檢查、產品抽驗中，鴻茅藥酒始終保持著完全合格的記錄。

他又說，去年以來，鴻茅藥業發起實施了健康扶貧築愛行動、教育扶貧圓夢行動、環衛工人關愛行動、藥酒文化節、家庭關愛「微孝行動」等一系列公益專案，在全國各地都取得了良好的社會效益。

事實上，鴻茅藥業雖然此前遭遇大量批評，但亦獲得內蒙古當地政府肯定。內蒙古自治區主席布小林在11月8日九層專程赴鴻茅藥業調研，據新華網報道，她當時曾表示，鴻茅藥業要做經得起檢驗的好產品、好企業，她還對鴻茅藥業創新研發的中藥飲片項目表示了肯定。