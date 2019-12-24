北京民航總醫院發生傷醫事件　一名女醫生遇襲去世

內地醫患關係緊張，醫務人員受到暴力襲擊事件時有發生。今天（24日）早上6時許，北京市公安局110報警服務枱接報警稱，在民航總醫院一男子持刀將一女醫生扎傷。民警已將犯罪嫌疑人孫某（男，55歲）當場控制。消息指，中午12時許女醫生搶救無效去世。

北京民航總醫院急診科女醫生被持刀嫌犯殺死。（澎湃新聞）

據內媒澎湃新聞報道，北京市公安局朝陽分局指出，案發在今日早上6時，一男子持刀闖進民航總醫院，將當值急症室醫生楊文扎傷。楊文的傷勢十分嚴重，無法在急症室處理，更一度心跳停頓及呼吸停止，情況轉趨危殆，於是轉往搶救室接受手術。但民航總醫院中午證實，楊文經搶救無效去世。

據了解，持刀砍人的嫌犯是急診科留院觀察的95歲高齡病患的家屬，之前曾引起醫患衝突。朝陽區警方接報到場後，當場拘捕一名55歲孫姓男子，並依法刑事拘留。案件正在進一步調查中。

民航總醫院位於北京市朝陽區東部，是集醫教研防一體的三級綜合醫院。在航空疾病的診療與研究方面居領先地位。內地民眾表示，因醫患矛盾而故意殺人，應該嚴懲兇手。

民航總醫院急診搶救室外有保安把守。（新京報）

醫鬧問題向來是人們關注的重點問題，每次出現醫鬧，總會引起人們的眾說紛紜。

六年前，空鼻症患者連恩青揣着一把榔頭，闖入了温嶺市第一人民醫院，對準醫生王雲傑的頭部狠狠砸去，三下之後，榔頭斷了，隨後，他掏出藏在左邊衣袖裏的尖刀，往醫生的背部刺了幾刀。

「温嶺殺醫案」成為當年在中國發生的 7 萬起醫患糾紛案裏的其中一起，因為性質之惡劣和影響之廣泛，後來成為中國醫患關係的標誌性事件和轉折點。

六年後，仍有醫生感歎 「以為是結束，實際是開始」。

醫療暴力在其他國家同樣存在，只是它們都沒有中國今天的這種爆發頻次和惡劣程度，它是當下社會的各種矛盾——貧富差距、圈層隔閡，以及整個社會戾氣的一個投射。

從2010年到2014年，中國醫療機構醫患糾紛事件年增幅在64.3%以上，醫學雜誌《柳葉刀》的一位編輯稱，「中國的醫生正身陷危機」。

央視新聞於曾於2015年6月14日的一篇文章中稱，中國曾有10天連發9起傷醫事件。觸目驚心的數字，高頻率的事發率，不僅讓人們震驚，更讓醫生從業者們感到寒心。

「傷醫門」事件絕不是一日兩日造成的，而是長時間的矛盾累積，那麼到底誰該為此事「買單」呢？