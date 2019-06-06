177「醫鬧」被列失信人將遭懲處　網民：誰來維護患者權益

內地多個部門近日公布177人的失信人名單，指他們涉及醫鬧，即企圖藉醫療糾紛獲取非法利益，面臨被限制乘坐飛機、高鐵等的懲處。 不過網民對失信人名單的反應兩極，有人支持當局打擊醫鬧，但同時亦有網民擔心病者的權益被剝削，亦要求當局加強規管違規失責的醫生。

河北一間醫院曾進行「醫鬧」演習，模擬病患者聚眾堵塞大門、毆打醫護人員。（VCG）

日前，國家發展改革委、國家衞生健康委等28部門聯合印發《關於對嚴重危害正常醫療秩序的失信行為責任人實施聯合懲戒合作備忘錄》，將177人列為嚴重危害正常醫療秩序失信行為人。該名單信息已經全國信用信息平台發送給參與聯合懲戒各部門，共同落實聯合懲戒措施。

去年10月，內地發改委等28個部門日前簽署備忘錄，會對暴力傷害醫生及在醫療機構尋釁滋事的人士作出聯合懲處。其中最嚴重的會被列入失信人名單，禁止乘搭飛機高機，又會被禁止擔任國企高層及投考公務員。中國醫師協會法律事務部主任鄧利強表示，部份人違反法律法規在醫院鬧事，從而希望滿足自己未必是合法的需求，因此有必要進行打擊。

而當醫鬧名單出爐後，部份網民贊成當局的做法，認為應該嚴懲滋事者；但亦有網民擔心病者的權益被削弱，更多網民就要求當局處理醫生收紅包、收回扣等違規失責行為，不滿醫院的腐敗問題未被正視。

（綜合報道）