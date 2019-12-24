新西蘭橄欖球星批評中國新疆政策　環時：大多數中國人不太熟悉他

德國土耳其裔球星奧斯爾（Mesut Ozil）涉新疆言論風波尚未平息，新西蘭橄欖球運動員威廉斯（Sonny Williams）再發類似言論，批評中國新疆政策。

奧斯爾此前發表的涉疆言論引發中國民眾不滿。（微博@厄齊爾m10 ）

新西蘭橄欖球星威廉斯（Sonny Bill Williams）12月23日在推特上發佈一張將中國國旗與「東突」組織旗幟放在一起的圖片，並配文稱，「當我們選擇經濟利益而非人性，真是悲傷」。曾代表新西蘭國家出賽的威廉斯，與奧斯爾均信奉回教。

廉姆斯曾代表新西蘭國家出賽，與奧斯爾均信奉伊斯蘭教。《法新社》稱，這顯然是在效仿奧斯爾，批評中國政府的新疆政策。

對此，官媒《環球時報》在報道中指出，從推特（Twitter）頭像看，威廉斯已為人父，其言辭也提及「人性」，卻不知其是否了解近年來新疆反恐形勢，是否也想過恐怖事件中的無辜遇難者該去和誰辯論「人性」。

環時報道又稱，不清楚外交部是否會回應其言論，「畢竟，大多數中國人對這個人並不太熟悉。」

而對於奧斯爾的言論，中國外交部發言人耿爽曾於12月16日回應稱，他似乎被一些假新聞矇蔽了雙眼，被一些不實之詞影響了判斷。

耿爽稱，「我可以告訴他，當前中國新疆政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧，百姓安居樂業。我們歡迎厄齊爾（奧斯爾）先生到新疆走一走、看一看，只要他懷有良知、明辨是非，秉持客觀公正原則，就會看到一個『不一樣』的新疆。」