【奧斯爾風波】10號仔缺陣即有直播　央視Boxing Day解封阿仙奴？

龍格保擔任阿仙奴看守領隊的最後一仗，大膽起用多名年輕球員任正選，受早前的言論所影響的奧斯爾，今仗並未有列入大軍名單。因為「奧斯爾風波」，中國媒體一同抽起該仗直播，但據悉是因為奧斯爾不在陣中，而網上串流平台《PPTV》臨時恢復直播。

阿迪達正式接任阿仙奴主帥前，龍格保最後一仗以暫代主帥身份領軍，在今仗起用如伊美路維（Emile Smith Rowe）、馬天尼利（Gabriel Martinelli）及雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）等小將出戰，而大軍名單中未見大腦奧斯爾的名字，結果作客愛華頓悶和0：0。

奧斯爾早前在社交網站上的風波未有停竭，但他在龍格保任暫代主帥最後一仗中未有列入大軍名單。（路透社）

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因為奧斯爾早前發表的有關東突厥獨立運動的言論，使外界引起甚大的反響，而中國的中央電視台及其他媒體亦抽起該場直播。不過，當阿仙奴公布大軍名單中沒有奧斯爾，中國串流平台《PPTV》突然復播該場賽事，但只得英語旁述。

根據《ESPN》的消息指，中央電視台有望復播「拆禮物日」的阿仙奴對般尼茅夫賽事，但前題是奧斯爾不上陣，便會「解封」阿仙奴在中國直播的禁令。