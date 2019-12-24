不忿遺失手機未找回　重慶男點燃國旗　涉侮辱國旗罪判囚1年

重慶市高級人民法院今天（24日）消息，今年10月，重慶一名劉姓男子因手機丟失，輾轉派出所調閱閉路電視畫面，卻未能找到手機。他因此感到不忿，點燃了該縣為慶祝國慶70周年升起的國旗。 忠縣法院周一（23日）下午對該案進行公開開庭審理並當庭宣判，劉男被依侮辱國旗罪判處有期徒刑1年。

劉男涉侮辱國旗罪被判囚1年。（微博@重慶高院）

消息稱，10月9日凌晨1時左右，劉男在忠縣城區因酒後丟失手機報警求助，並先後到忠縣公安局忠州第一、第二派出所查看閉路電視畫面，均未能找回手機。凌晨3時左右，劉男離開忠縣公安局第二派出所，步行前往賓館。當步行至忠州街道紅星廣場升旗台附近時，為發洩未將遺失手機找回的不滿情緒，劉男先用隨身攜帶的打火機將旗杆上的繩索燒斷，國旗掉落至升旗台，他繼而用打火機將國旗點燃後離開。

經測量，被焚燒的國旗長240厘米、高160厘米，焚燒面積約91.6%。同日，劉男經警方電話通知到案後，如實供述犯案事實。在審查起訴階段，劉某自願簽署《認罪認罰具結書》。

忠縣法院審理後認為，劉男在公共場合，故意以焚燒方式侮辱國旗，其行為已構成侮辱國旗罪，依法應當處「三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利」，鑑於其犯罪後自動投案，如實供述罪行，係自首，依法可以從輕或減輕處罰；其自願認罪認罰，依法可以從寬處理；遂依法作出上述判決。

法院指出，一審宣判後，劉男表示已清醒認識到焚燒國旗行為的嚴重性和不良影響，當庭表示認罪服判，不上訴。

（綜合報道）