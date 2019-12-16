【深圳馬拉松】衝線後遭棄跑男持國旗拉扯合照　國內冠軍幾乎跌倒

12月15日（周日），在2019深圳國際馬拉松全馬比賽終點處，國內男子第一名鐵亮衝線後，一名身著比賽服的男子突然衝進賽道上，並手持國旗與鐵亮合照，其後更拉扯鐵亮。這一舉動，引起廣大跑友熱議。

國內男子第一名鐵亮衝線後，一名身著比賽服的男子突然衝進賽道上，並手持國旗與鐵亮合照。（影片截圖）

在當日的比賽上，鐵亮以2小時21分獲得今年深圳馬拉松國內冠軍。鐵亮衝線後，一位穿著白色參賽服的男子突然衝出，手持一面國旗，在鐵亮身後進行合照。但隨後，這名男子突然開始拉扯鐵亮。此時，鐵亮剛剛完賽，身體看似十分疲勞，站立不穩，差點跌倒在地。看到這一情況後，一位工作人員上前勸阻，而鐵亮也掙脫白衣男子，顯得十分氣憤！

深圳國際馬拉松組委會表示，白衣男子李某某為馬拉松愛好者，經常身披國旗參賽，在本屆深圳馬拉松參加全程馬拉松，在十公里左右因傷退賽，乘地鐵到達終點，在終點醫療點接受救治後觀看選手衝刺。當鐵亮衝線後，情緒激動造成行為失控，但其並非蓄意製造事端。組委會表示，李某某認識到錯誤，對自己的莽撞行動深感歉意並向組委會書面道歉。

內地運動醫學專家王川表示，從運動生理學的角度來講，高強度的比賽結束後，運動員都需要有一個「cool down」的環節來慢慢放鬆，「無論是什麼高強度的運動，結束後都要通過慢走等方式來放鬆下來」。「對於緊急拽停後產生的危險，比如心臟驟停或者腦死亡，從我們角度來講，暫時沒有一個循證醫學的支持，或者說沒有數據上或統計學的支持，一定會發生怎樣的危險。」

網民熱議：

「拿著國旗綁架別人這種人更可恨，就好像身披國旗幹什麼都合法了似的。」

「這種人是在侮辱國旗。」

「長年參加馬拉松賽事，不清楚這種拖拽會對剛完賽選手身體造成的損傷？」

「去年的時候不就有類似事件，還影響選手成績了，這怎麼又來了！」

（綜合報道）