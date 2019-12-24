中國助埃塞俄比亞發射衛星惹猜疑　外交部：中非合作共贏

中國贈埃塞俄比亞的一顆衛星於上周五（20日）在太原衛星發射中心成功發射升空。針對中國用意，外界揣測頗多。 對此，中國外交部發言人耿爽周二（24日）表示，中非一貫是休慼與共的命運共同體和合作共贏的利益共同體，中方願繼續支持非洲兄弟早日實現「非洲夢」，實現中非合作共贏。

耿爽回應稱，「凡是答應非洲兄弟的事，中方一定會盡心盡力辦好。」（資料圖片）

耿爽表示，中國和非洲的友誼不是抽象的，而是具體的，這體現在中非合作的豐碩成果上，航空航天就是其中一個新興的重要領城。去年9月，中非合作論壇北京峰會通過《中非合作論壇北京行動計劃(2019-2021年)》，其中提到，中方願繼續向非洲國家提供氣象和遙感應用設施和教育培訓援助，提升非洲國家防災減災和應對氣候變化能力。「凡是答應非洲兄弟的事，中方一定會盡心盡力辦好。」

耿爽說，中方為埃塞發射的這顆衛星，是中國應對氣候變化「南南合作」項目，目的是幫助埃塞開展應對氣候變化、農業等領域研究，促進當地經濟和社會發展。這也是繼尼日利亞、阿爾及利亞等國之後，中國再次幫助非洲國家發射衛星。他強調，在衛星研製過程中，中國和埃塞兩國的科學家一直通力合作，中方對埃塞的技術人員進行了衛星技術等方面的培訓。衛星入軌後，埃塞方面可以自主進行控制和使用。這充分體現了中方「授人以魚，更要授人以漁」的合作理念。

耿爽又重申，中非一貫是休慼與共的命運共同體和合作共贏的利益共同體。中方願繼續與非洲國家一道，推進包括航天合作在內的各領域合作，在更高質量、更高水平上支持非洲兄弟早日實現「非洲夢」，實現中非合作共贏、共同發展。

中非合作的諸多項目都對當地民生起到了很大的改善作用。（新華社）

對於中非關係，中國官媒曾刊文《中非友好牢不可破》指，非洲應是各國合作的大舞台，不應是大國博弈的競技場。正如聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）所說：「非洲的成功對世界的和平與發展至關重要，而與中國的合作對非洲的成功至關重要。」中非友好合作不斷深化，不僅使中非雙方受益，還將惠及整個世界。