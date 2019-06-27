國防部：中國7月將舉辦首屆中非和平安全論壇

去年9月3日，國家主席習近平在中非合作論壇北京峰會上宣布設立中非和平安全論壇。 國防部今天（27日）舉行例行記者會，新聞發言人任國強在會上表示，首屆中非和平安全論壇將於7月在中國舉辦。

任國強表示，論壇時間定在7月14日至20日，屆時將邀請非洲國家防務部門和軍隊領導人、非盟和平與安全事務負責人與會。但他未有提及具體地點。

據介紹，本屆論壇主題為「攜手合作，共築安全」。各方代表將圍繞「攜手打造安全共築的中非命運共同體」進行研討，議題包括非洲安全形勢、地區熱點問題、非洲自主和安全能力建設、中非和平安全合作等。

任國強稱，國防部舉辦首屆中非和平安全論壇，將為中非在和平安全領域加強交流提供平台，為打造更加緊密的中非命運共同體、促進非洲乃至世界的和平穩定發揮積極作用。

國家主席習近平6月中旬在塔吉克出席亞信峰會。（新華社）

中國將舉辦首屆亞信成員國軍事院校校長論壇

此外，習近平在今年的亞信峰會中提到，中方將舉辦亞信成員國軍事院校校長論壇。

任國強當天表示，該論壇有助於加強各國軍隊之間軍事理論、軍事思想和軍事文化的交流，增進各國軍隊間的了解與互信，有助於各國軍人特別是青年軍官之間加深友誼、培養感情。相信在各國的共同努力下，首屆亞信組織軍事院校校長論壇將取得成功，並為亞信組織的新發展增添新動力。

（國防部網站）