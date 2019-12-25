中共官場大規模異動　兩日內14名官員異地調整

歲末將至，中共官場迎來一輪大規模的廳官異地交流。在12月23日至24日兩天裏，至少已有14位廳級幹部跨省出任地級市（區）黨政主官，共涉及16個省區市及新疆生產建設兵團。

據《北京日報》旗下公號「長安街知事」12月24日報道，從這些官員的原職務來看，大多為地級市（區）書記、市（區）長，也有幾位是省直機關的領導。

具體調整如下：

江蘇常州市長丁純（生於1970年10月，江蘇江陰人），任安徽銅陵市委書記；

北京豐台區長王力軍（生於1968年7月，河北新城人），任天津薊州區委書記；

浙江湖州市長錢三雄（生於1967年11月，浙江紹興人），任河北邢台市委書記；

西藏交通運輸廳黨委書記、副廳長萬超岐（生於1969年8月，河南南陽人），任內蒙古阿拉善盟委書記；

上海楊浦區委書記李躍旗（生於1970年4月，上海市人），任浙江台州市委書記；

福建省委改革辦常務副主任薛侃（生於1972年7月，福建福清人），任上海楊浦區委副書記；

重慶市政府副秘書長、外辦主任李謙（生於1973年2月，四川平昌人），任上海松江區委副書記；

天津河北區區長李新（生於1971年8月，天津市人），任北京石景山區委副書記；

海南儋州市長朱洪武（生於1971年9月，海南澄邁人），任湖南永州市委副書記；

山東德州市政府黨組成員、德州經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任鄂宏達（生於1973年1月，遼寧鳳城人），任新疆生產建設兵團第十三師黨委副書記、師長（牽頭主持工作）；

安徽銅陵市委書記李猛（生於1967年2月，安徽鳳台人），任山東德州市委書記；

四川生態環境廳廳長于會文（生於1968年10月，遼寧綏中人），任重慶大足區委書記；

西藏日喀則市委副書記、常務副市長姜國傑（生於1976年11月，山東莘縣人），任重慶銅梁區委副書記、提名區長；

甘肅酒泉市市長張安疆（生於1971年2月，甘肅景泰人），任重慶潼南區委副書記、提名區長。

報道稱，這次大規模官員跨省交流有一個大背景——今年3月，中共中央印發了修訂後的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，要求實行中共黨政官員交流制度，加強工作統籌，推進地區之間的官員交流。

梳理發現，此次跨省交流的官員大多為「70後」，截至目前最年輕的是姜國傑，他出生於1976年11月，剛滿43歲。

此外，出生於1970年4月的李躍旗就任台州市委書記後，成為浙江省第二位「70後」設區市市委書記，另一位是麗水市委書記胡海峯（生於1972年11月）。

李躍旗在上海工作多年，曾任中國共青團上海市委副書記、市青聯主席，青浦區委常委、副區長，金山區區長、區委書記，2016年7月轉任楊浦區委書記。

此次調整的大多數官員為首次離開本省工作，有3位是例外——于會文、萬超岐與姜國傑，他們已是二度跨省交流。

于會文是遼寧人，早年在遼寧省科技廳、瀋陽市政府辦工作。

萬超岐大學就讀於中國國青年政治學院，畢業後進入中國團中央工作，曾任少年部副部長，組織部副部長、部長。

2010年，中組部從中央和國家機關選派了66名中青年官員前往地方交流任職，萬超岐是其中之一。他來到西藏，擔任正廳級的阿里地委常務副書記。

姜國傑本碩博均就讀於南開大學，畢業後進入審計署工作，35歲晉升處長。2015年9月，時任財政審計司二處處長的他離京入藏，擔任自治區財政廳副廳長。

目前來看，地理跨度最大的要數鄂宏達，他從位於魯西北的德州市，跨越千里，來到了新疆生產建設兵團十三師。該師師部駐哈密市，是連通新疆與內地的咽喉，也是連接中國和亞歐大陸的重要樞紐。

此外，日照市委書記齊家濱、山東省市場監管局局長張永霞工作變動，已調離山東。他二人的新職務尚未正式披露。