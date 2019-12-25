廣州租戶疑洗衣機爆炸致4人受傷　有居民赤膊逃離

廣州白雲區蕭崗北門東街九巷一出租屋周日（22日）下午3時多突然發生爆炸，共造成4人受傷。房東事後表示，事故疑因洗衣機爆炸所致。目前，具體事故原因正在調查中。

事故中爆炸的洗衣機。（網上圖片）

閉路電視畫面可見，伴隨着爆炸聲，大量石塊和塵土從2樓飛洩而下，門窗和防盜網被震落一地，地面上一片狼藉。隨後，屋外的水管爆裂，水沿着外牆噴濺一地。而房內不少家具被炸毀，一面牆亦倒塌。

此次事故共造成4人受傷，包括房間內租客黃姓父子及他們的一個朋友。據悉，黃先生是一名的士司機，當時正在房間睡覺，爆炸發生時，兒子和他朋友正在客廳聊天，兩人燒傷嚴重，目前還在深切治療部接受治療，父親則是皮外傷，無大礙。另有一名隔壁樓宇的老人被飛濺的玻璃割傷，仍在醫院接受治療，無生命危險。

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據附近居民表示，事發時地面布滿玻璃碎，不少住在該幢屋宇的人均光着身子逃走。另外，爆炸現場的石油氣罐瓶身完好，而使用過一段時間的洗衣機已嚴重損壞。

至於具體事故原因就暫時不得而知，不過，內地曾發生洗衣機洗羽絨脫水時爆炸事件，有專家曾指出，羽絨服內氣體會在高速旋轉的過程中膨脹，但無處釋放。當羽絨外部材質與洗衣機內壁摩擦時會產生靜電，到達臨界點時就會發生爆炸。

（綜合報道）