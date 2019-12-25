【暫停赴台個人遊】國台辦回應何時解禁：需兩岸同胞共同努力

針對陸客赴台自由行已經持續4個月暫停，什麼時候可以解禁的問題，在國台辦舉行的記者會上，發言人朱鳳蓮給出答案。

國台辦今天（25日）上午召開「26條措施」政策解讀第二場專題記者會，為外界詳細介紹《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》中涉及到為台灣民眾提供同等待遇的13條措施。

有記者在會上提問，8月1日暫停自由行後，對台灣觀光業200萬家庭的生計造成重大衝擊，陸客赴台個人遊甚麼時候可以解禁？對此，發言人朱鳳蓮回應稱，暫停大陸居民赴台個人遊的原因，各界都很清楚，大陸希望兩岸旅遊合作能夠儘快重回到正確健康的軌道，但需要兩岸同胞共同來做出努力。

在大陸宣布暫停自由行後，台灣旅遊業者上街遊行要求民進黨政府正視相關問題。（AFP）

已放寬赴金馬澎自由行

據悉，在中國大陸「鑑於當前兩岸關係」自8月1日起暫停全部現有47個城市大陸居民赴台個人遊試點後，台灣離島3縣澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯與馬祖縣長劉增應就曾前往北京與大陸國台辦主任劉結一會面，向陸方爭取自由行禁令放寬「離島」，將「赴台」與「赴金馬澎」區隔對待。

當時劉結一並未明確表態，僅表示「理解離島需求」。時隔1個多月後，大陸回應上述需求，於9月20日起受理廈門和福州赴上述3地的個人遊簽注，但要求經廈門和福州直接通航金馬澎地區的口岸出境。

金門縣長楊鎮浯接受媒體採訪時曾表示，若非因為蔡英文沒搞好兩岸事務，3位縣長也不必為了旅遊、觀光業者的生計衝到一線，「蔡英文該關心的不關心，顯然是『畫錯重點』」。亦有分析指，不管台灣2020年大選獲勝的是誰，都必須面對這個問題。暫停自由行，因此相關禁令只是大陸對台灣各派政治勢力的一次不大不小的警告。

（綜合報道）