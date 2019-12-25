國台辦：台灣同胞可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助

國台辦今天（25日）召開「26條措施」政策解讀第二場專場記者會。外交部領保中心常務副主任楊舒介紹了「26條措施」的第14條，台灣同胞可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助的途徑。

楊舒表示，兩岸同胞血脈相連，大陸方面始終高度重視維護海外台胞的安全以及合法權益，去年外交部以及駐外使領館共處理領事保護協助案件8.5萬起，辦理各類領事證件1200萬份，部分涉及在海外長期居住或者旅行的台灣同胞。

外交部領保中心常務副主任楊舒。（資料圖片/央視截圖）

如果海外的台灣同胞遭遇到自然災害或者意外事故等緊急情況，可以向駐外使領館通過以下幾種方式尋求領事保護與協助：

第一種方式是撥打外交部全球領事保護與服務應急熱線12308。

第二個方式是下載外交部12308手機用戶端，通過一鍵求助的功能，可以實現網路撥打12308熱線的功能。

第三個方式是直接撥打中國駐當地使領館的領事保護與協助的應急電話，這個電話號碼會在中國駐外使領館的網站上公佈。

第四種方式可以通過領事直通車微信小程式的對話方塊和12308熱線的接線員進行文字交流。

國台辦方面表示，請海外的台灣同胞關注中國領事服務網以及領事直通車、微信公眾號和微博，能夠在第一時間獲取中國外交部發佈的海外安全提醒以及重要的領事信息。

（央視新聞）