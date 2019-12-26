中共推出《胡錦濤文選》珍藏版：繁體豎排，全套21冊首印500套

繼2016年首發《胡錦濤文選》3年後，中共推出該文選線裝珍藏版本。據新華社周三（25日）報道，經中共黨史和文獻研究院審定，全3卷《胡錦濤文選》線裝本已出版，並在境內發行。

據報道，該版本是在2016年出版的《胡錦濤文選》基礎上，繁體大字豎排，16開，全套21冊，分裝3函，首印500套，官方指這是可供珍藏的版本。

2016年發行的第一版《胡錦濤文選》。（資料圖片）

與《毛澤東選集》、《鄧小平文選》、《江澤民文選》一樣，《胡錦濤文選》亦被中共奉為經典著作。《胡錦濤文選》收錄這位中共前總書記、前國家主席在1988年6月至2012年11月期間內的「代表性、獨創性」著作。官方早前指，《胡錦濤文選》進一步回答「甚麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設怎樣的黨、怎樣建設黨」的問題。

對於《胡錦濤文選》，中共評價指其反映胡錦濤作為馬克思主義政治家的遠見卓識、政治智慧、領導才能，體現其「求真務實精神」「巨大理論勇氣」。

胡錦濤任期橫跨2003年至2012年，但軍委主席一職到2004年才接手。2012年11月15日，胡錦濤直接將大權交給現任中共總書記、軍委主席習近平，獲贊「高風亮節」。

現年77歲的胡錦濤最新一次公開亮相是在2019年10月1日的中共建政70周年大慶上。彼時站在天安門城樓上的胡錦濤被外界發現已是滿頭白髮。就在大慶後，仍有不少聲音細數胡錦濤執政10年的功績，包括中國經濟高速發展，GDP總量從1.47萬億美元增加至8.56萬億美元等等。他還提出「不折騰」，搞和諧發展。

不過，胡錦濤時期的群體性事件高發，黨政軍貪腐嚴重，後期被拉下馬的「大老虎」周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、張陽、房峰輝等均是在那一時期屢獲升遷。

（綜合報道）