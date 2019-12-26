國防部：美不得實施《國防授權法案》涉華消極條款

國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙今天（26日）下午在例行記者會上表示，美方日前簽署2020年財政年度的《國防授權法案》，其涉華內容充斥冷戰思維，渲染中美競爭，炒作「中國軍事威脅」，包含涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，粗暴干涉中國內政。 吳謙表示，敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，立即停止干涉中國內政，不得實施法案涉華消極條款，以實際行動維護中美兩國兩軍關係大局。

吳謙稱，上述法案涉華內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，破壞中美兩國兩軍關係發展，損害中美互信與合作。中國軍隊對此堅決反對，中方已向美方提出嚴正交涉。

美國總統特朗普12月20日簽署2020財年《國防授權法案》。（資料圖片）

他指出，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國軍事力量的發展壯大，是維護國家主權、安全、發展利益的需要，是應對各種複雜多元安全威脅的需要，是世界和平力量的發展壯大。中國軍隊愈來愈多地承擔國際責任，提供更多公共安全產品，受到國際社會的普遍讚譽，這是所有愛好和平的國家和人民都有目共睹的。

吳謙續指，台灣是中國領土不可分割的一部份。台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。中國堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，絕不允許任何人、在任何時候、以任何形式把台灣從中國分裂出去。美方妄圖「以台制華」，完全是痴心妄想。

他又指，美方公然插手香港和新疆事務，以種種藉口干涉中國內政，破壞香港繁榮穩定，抹黑中國反恐和去極端化努力，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，手段卑劣、用心險惡。美方任何以此遏制中國發展的圖謀都不會得逞，到頭來只會是搬起石頭砸自己的腳。

（國防部）