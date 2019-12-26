被指獲中國政府750億美元支持　華為否認：相關報道不負責任

美國《華爾街日報》日前刊文稱，中國電信業巨頭華為公司從中國政府處得到750億美元的巨額財政補貼，以助其崛起。 對此，華為發聲明否認，並批評《華爾街日報》的報道不負責任，公司保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。

華為批評《華爾街日報》的報道不負責任，公司保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。（視覺中國）

華為今日（26日）發表聲明稱，《華爾街日報》的報道基於錯誤信息和混亂邏輯，無視華為過去30多年在研發上的巨額投入和19萬員工以客戶為中心的長期艱苦奮鬥。華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。

在華為的聲明中，首先指出其是一家100%員工持股的民營企業，並表示華為每年堅持將銷售收入的10%到15%投入到研發，過去十年累計研發投入約730億美元。這些巨額的研發投入驅動了華為的創新和發展，是華為成功的關鍵因素。

關於華為與中國政府的關係，華為聲明指出，與其他在中國經營的私營企業與中國政府的關係沒有任何不同。同樣也表示和其他在中國高新企業（包括外資企業）一樣，享受了中國政府對高新技術企業的政策支持，除此之外沒有任何特殊待遇。其中還提及，西方國家對高科技研究項目給予補助的情況也十分普遍。

聲明強調，華為公司的運營資金主要來自於企業自身經營積累及外部融資，而不是政府補貼。過去十年，華為累計獲得的中國國內外研發相關政府補助金額不足收入的千分之三，2018年的政府研發補助只佔收入的千分之二。

聲明最後表示，對於《華爾街日報》近來頻繁針對華為進行不負責任的選擇性報道，華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。

美國《華爾街日報》12月25日報道稱，華為從一個鮮為人知的電話交換機供應商，迅速崛起成為世界上最大的電信設備製造商，在此過程中，華為通過補助、信貸措施、税收減免與其他形式的財政支持，獲得中國政府多達750億美元的支持。

報道還表示，政府對華為援助的最大部分，大約460億美元，來自貸款、信貸額度和國家貸款機構的其他支持。