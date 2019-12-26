法羅群島成中美科技新戰場　應否用華為建設5G成爭議

在中美兩國為科技未來的爭鬥之中，沒有哪個地方小到不值得關注。法羅群島靠近北極，這增加了它在軍事上的重要性。在兩國這場圍繞華為的爭鬥中，法羅群島和歐洲許多國家一樣被夾在了中間。

據《紐約時報》中文網12月23日報道，法羅群島位於冰島和挪威之間，對於這裏的5萬名居民來說，科技並不是常見的話題。然而，最近幾周在該不該用華為建5G問題上，法羅群島出人意料地成了中美交鋒的新戰場。

華為在5G領域處於世界領先地位，美國不但採取「封殺」措施，還要求歐洲盟友等其他國家聯合抵制。圖為2018年9月26日，北京中國國際信息通信展上，華為5G展台。（VCG）

起因是一項合同。法羅群島希望利用5G建設全新的超高速無線網絡，打算將這項工作交給一家技術供應商完成。

美國立即開始敦促這個群島不要把合同交給一家特定的公司：中國電信巨頭華為。長期以來，美國官員一直聲稱華為受制於北京，對國家安全構成隱憂。

然後中國官員介入了。法羅群島一名高級政府官員在被人錄音，他在錄音中說只要華為獲得這份建設5G網絡的工作，北京就願意促進該地區與中國之間的貿易。

「從商業上講，法羅群島對華為或其他任何公司都不可能非常重要，」在丹麥議會中代表該地區的斯卡萊（Sjurdur Skaale）在首府托爾斯港說，「然而中國和美國大使館在這件事上的爭執非常激烈，這表明要考慮的還有其他東西，這不是單純的生意。」

美國駐丹麥大使卡拉·桑茲（Carla Sands）11月公開警告法羅群島，如果允許華為建立5G網絡，可能會帶來「危險的後果」。當國家允許華為加入時，他們就是「同意按照中國共產黨的規則行事」。她並在接受丹麥廣播公司採訪中，批評負責北歐地區的華為高管「為中國共產黨工作」，「將間諜、腐敗和賄賂輸出到世界各地」。

與此同時，中國駐丹麥大使馮鐵11月至少兩次訪問了法羅群島，在丹麥國家報紙《貝林時報》（Berlingske）刊發文章稱「我有責任確保華為在丹麥受到公平對待，不受歧視。」並譏諷「在傳播威脅上，美國更為人所知。」

法羅群島總理尼爾森（Bardur Nielsen）試圖化解衝突，在一份聲明中說政府「並未受到外國當局關於法羅群島5G網絡發展的壓力或威脅」。任何有關授予華為合同的決定將由當地電信公司法羅亞電信（Foroya Tele）做出。