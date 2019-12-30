【新疆再教育營】央視走訪新疆拍片　前女營員受訪：我變得更快樂

為駁斥西方國家對新疆治理政策的批評，中國環球電視網（CGTN）周日（29日）發布一條影片，列出獨家調查數據說明。 影片中的記者還走訪新疆當地，採訪居民和曾經進入「教培中心」的營員，對新疆治理政策的親身感受和看法。

影片中，被傳「失蹤」的新疆民眾否認曾進入再教育營。（CGTN）

影片中，CGTN記者王冠走訪4位參與過新疆教育職業技能教育培訓中心項目的當地居民，其中有人成為藝術家，有人在酒店行業工作，還有人從事地產經紀和餐廳出納。

其中，26歲的茹克耶-亞庫甫在教培中心學習了10個月，提高了普通話水平，現在是一名房地產銷售員，每月薪水達8000元人民幣，遠超當地平均水平。茹克耶表示，自己學普通話後可以接待漢族、維族客戶，收入變得特別可觀，「我覺得我現在變得更快樂了」。

而此前在Facebook盛傳一則女兒控訴母親進入再教育營後「失蹤」的影片，當事人67歲的海尼木汗-吐迪向CGTN記者指出，她從來沒有進入過教培中心，而是一直在家。

+ 5 + 4 + 3

據早前報道，新疆維吾爾自治區主席雪克來提·扎克爾12月9日表示，參加「三學一去」（學技能、學國語、學法律，去極端化思想）的教培學員已全部結業。

影片中還指出，儘管有22個國家曾共同署名，向聯合國致信批評中國在新疆開設「教培中心」，但實際上還有54個國家（其中多數是穆斯林國家）發表共同聲明，積極評價中國在新疆的反恐和去極端化工作，讚賞中國的新疆發展政策。

據傳媒此前報道，在10月29日舉行的聯合國大會第三委員會會議上，英國常駐聯合國代表皮爾斯（Karen Pierce）發言稱，有可靠報告顯示中國政府在新疆地區有限制當地文化和宗教習俗以及大規模拘留少數民族群體等行為。

但在皮爾斯發言後不久，白俄羅斯代表埃及、塞爾維亞、俄羅斯等54個國家作共同發言，支持中國新疆採取的反恐和去極端化舉措。白俄羅斯呼籲停止「將人權問題政治化」，停止「對中國毫無根據的指責」。

另有數據顯示，中國目前已修建35000多座清真寺，遠超法、美、英三國。影片中指出，即使按人均計算，中國的穆斯林群眾可用的清真寺數量是西方國家的3倍。

CGTN記者在影片中表示，每次他在質問美國官員關於中國國內的恐怖襲擊事件時，對方大多不將其稱為「恐怖主義」。直到2014年昆明「3.1」暴恐案後，前美國總統國家安全事務助理賴斯（Condoleezza Rice）才將事件定為恐怖襲擊。據悉，當時僅有兩篇西方媒體的相關報道使用恐怖襲擊一詞，而在報道法國《查理周刊》總部槍擊案時，閲讀量最大的30篇報道中就有25篇稱其為恐怖襲擊。

影片中還引用哈佛大學關於2015年3宗恐怖襲擊案的報道研究，表示關注伊拉克首都巴格達襲擊的報道只有392篇，黎巴嫩首都貝魯特的襲擊事件則有1292篇報道，超過21000篇文章關注巴黎的襲擊。2015年，全球範圍內在恐襲中喪生的西方人，人均獲得665篇報道，而非西方人的這一數據只有60篇。

值得一提的是，央視近期還很罕見地發布涉及新疆暴恐的影片，其中出現以往很少見的恐怖襲擊畫面，事件造成大量的人員死傷。外界有評論指，面對西方的指責，北京方面似乎一改往日隱忍策略，而以更公開的姿態來應對。

（綜合報道）