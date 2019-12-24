【奧斯爾風波】新西蘭橄欖球星批新疆政策　中使館：被假新聞矇蔽

德國土耳其裔球星奧斯爾（Mesut Ozil）涉新疆言論風波尚未平息，新西蘭橄欖球運動員威廉斯（Sonny Williams）再發類似言論，批評中國新疆政策。 12月24日，中國駐新西蘭大使館就該言論做出回應，稱他被假新聞矇蔽，希望對方能夠客觀看待中國的反恐與去極端化努力。

《法新社》稱，這顯然是在效仿奧斯爾，批評中國政府的新疆政策。（路透社）

針對事件，中國駐新西蘭大使館發言人接受新西蘭媒體Newshub採訪時回應稱，「一些人似乎被假新聞矇住了雙眼，被謊言所矇蔽，我們希望他們能夠客觀看待中國的反恐與去極端化努力。」

發言人指出，「歡迎那些不帶偏見的人訪問中國，包括前往新疆，親眼看看這個地方......我們堅決反對任何蓄意破壞中國主權與領土完整的企圖。」

早前報道，新西蘭橄欖球星威廉斯（Sonny Bill Williams）12月23日在推特上發佈一張將中國國旗與「東突」組織旗幟放在一起的圖片，並配文稱，「當我們選擇經濟利益而非人性，真是悲傷」。曾代表新西蘭國家出賽的威廉斯，與奧斯爾均信奉回教。

廉姆斯曾代表新西蘭國家出賽，與奧斯爾均信奉伊斯蘭教。《法新社》稱，這顯然是在效仿奧斯爾，批評中國政府的新疆政策。

而對於奧斯爾的涉疆言論，中國外交部發言人耿爽於12月16日回應稱，奧斯爾似乎被一些假新聞矇蔽雙眼，被一些不實之詞影響判斷。

耿爽稱，「我可以告訴他，當前中國新疆政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧，百姓安居樂業。我們歡迎厄齊爾（奧斯爾）先生到新疆走一走、看一看，只要他懷有良知、明辨是非，秉持客觀公正原則，就會看到一個『不一樣』的新疆。」