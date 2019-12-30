商務部：中國汽車業整體競爭力超韓國　新能源車成重要增長點

國家商務部今天（30日）正式發布《中國汽車貿易高質量發展報告》稱，中國當前已形成全球一流的汽車製造體系，加上中國企業加快「走出去」步伐、外貿環境持續改善、進口汽車市場長期向好，為汽車貿易高品質發展提供了有力支撐。 報告還透露，與2002年相比，中國汽車產業國際競爭力顯著提高，整體競爭力超過韓國，與德、日、美差距亦大幅縮小。

上汽大眾新能源汽車生產線。（新華社）

上述報告提出，中國品牌企業加快國際化發展。骨幹企業加大海外市場投入，積極融入全球汽車產業鏈、供應鏈和價值鏈。外資和合資汽車企業出口規模不斷擴大。合資企業在滿足國內市場的同時，已具備出口歐美等發達市場的條件，隨着對外開放水平進一步提升，主要外資企業有望擴大在華生產和出口規模。

報告認為，新能源汽車成為重要增長點，將逐漸成為未來汽車市場增長的主要領域，未來幾年中國新能源汽車出口有望保持快速增長，成為拉動汽車出口的新興力量。二手車出口有望快速增長。隨着二手車出口通道徹底打通，企業不斷開拓國際市場，二手車出口潛力將快速釋放，業界預計未來3至5年，出口規模有望達到數十萬輛。

此外，報告指出，汽車進口產品供給不斷豐富。關稅降低激發中國汽車進口市場需求，產品種類更加豐富且更新換代加快，新能源和環保車型進口也將快速增長。

報告還透露，2013至2018年，中國汽車產品出口總額從460億美元增長至606億美元，佔全球汽車產品出口額比例從3.4%提升至3.9%，年均增速超過德、美、韓、日等國。與2002年相比，中國汽車產業國際競爭力顯著提高，整體競爭力超過韓國，與德、日、美差距亦大幅縮小。

（商務部）