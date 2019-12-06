【水氫汽車】河南南陽項目被爆停工　官員：後續不會有特別處理

曾經轟動一時的河南南陽水氫汽車項目，如今被爆已陷入停擺。據內媒報道，當地製造水氫汽車的工廠已停工。 媒體看到，車間內空蕩蕩，辦公室也僅留有幾人，職員在閒聊，其中一位文員則在用電腦看電視劇。

報道指南陽市領導有觀看水氫引擎的工作演示。（南陽日報）

據此前報道，河南有報章於今年5月份刊登文章稱，由「青年汽車」集團製造、可供車輛使用的「水氫引擎」已組裝完成，聲稱「車載水可以實時製取氫氣，車輛只需加水即可行駛」，連南陽市委書記和市長都親赴工廠「點讚」。惟報道其後引發廣泛質疑，外界認為這可能是一樁騙取國家補助經費的項目。

一位不願具名的南陽官場人士透露，南陽的項目停擺已經不是秘密，後續應該也不會做什麼特別處理。此外，金華青年汽車集團一位人士亦表示，南陽項目早已停擺，但他不清楚詳細情況，「南陽項目都是龐總在談，後續怎麼處理也只有他知道。」

青年汽車創始人龐青年。（資料圖片／視覺中國）

+ 4 + 3 + 2

據悉，他口中的龐總即即青年汽車創始人龐青年。龐青年目前未就停工事件作出回應，他曾在今年5月現身南陽工廠，回應爭議稱，該技術系與湖北工業大學聯合研發，合作大約3年時間。他當時表態，樣本車輛加滿水可以行駛幾百公里，而加水特別方便。

不過，多名專家均質疑，這項本身並不算新奇的技術，難以安全、穩定、高效地驅動汽車。龐青年當時則堅持，會繼續推進「水制氫汽車」項目。

南陽高新區後來曾表態稱，目前項目尚未立項、沒有實質性啟動，下一步將繼續本著積極審慎的態度，對該項目做進一步可行性研究，嚴控風險，確保在資金投入方面不出問題。

（澎湃新聞）