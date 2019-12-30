博士學位「問題論文」呈上升趨勢　山東大學遭教育部約談要求整改

曾因「學伴」項目引發輿論關注的山東大學，近日再有其他問題曝光。 該校研究生院在學校網站發布「關於進一步提升博士學位論文質量的通知」，稱山東大學已經連續兩年在教育部抽檢中出現問題，且數量和比例均呈上升趨勢，教育部已進行約談，要求立即整改。

山東大學外國留學生代表團在濟南參觀。（VCG）

該通知稱，近日，教育部反饋了2018年度博士學位論文抽檢結果（抽檢對象為2016年9月1日-2017年6月30日授予博士學位人員），我校被抽檢博士學位論文82篇，其中4篇學位論文被認定為「問題論文」。

該通知還提到，山東大學已經連續兩年在教育部抽檢中出現問題，且數量和比例均呈上升趨勢，嚴重影響我校「雙一流」評價結果和辦學聲譽。教育部已對我校進行約談，要求立即進行整改。

山東大學研究生院通過對近年的「問題論文」分析，發現在職攻讀學位研究生、指導學生較多的導師易成為「問題論文」高發人員，部分學科成為「問題論文」多發領域。綜合近年來「問題論文」的專家評閲意見，發現主要問題集中在創新不足、研究深度不夠、研究方法簡單、工作量或實例單薄、選題不合理、書寫不規範不嚴謹等方面。

山東大學此前為留學生招募「學伴」的制度也曾引起輿論譁然，外國留學生被指在中國高校享受「超國民待遇」。山東大學起初正式發文回應，為實行學伴做法辯護，指責批評者別有用心，其背後可能有操縱。

不過，隨着批評聲浪增高，官方的態度逐漸轉變。山東大學在7月12日公開發佈道歉信，對「結交外國異性友人」引發不良影響，深表歉意。學校將全面評估，認真總結反思。