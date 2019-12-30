北京殺醫案疑兇被審查起訴　家庭背景曾引發猜測

北京暴力殺醫案再有新進展。官方12月30日發佈消息稱，經偵查終結，北京市公安局對犯罪嫌疑人孫文斌在民航總醫院內殺害醫生楊文案，以涉嫌故意殺人罪移送北京市人民檢察院第三分院審查起訴。北京市人民檢察院第三分院已依法受理此案，並開展審查工作。檢察機關將依法公正辦理此案。

近年來，中國頻繁出現醫生被患者惡性傷害事件，背後原因受矚。（新華社）

2019年12月27日，北京市人民檢察院第三分院經依法審查，對在北京市朝陽區民航總醫院急診科搶救室內行兇的犯罪嫌疑人孫文斌，以涉嫌故意殺人罪批准逮捕。

24日6時許，民航總醫院急診科副主任醫師楊文在正常診療中，遭到一位患者家屬的惡性傷害，導致頸部嚴重損傷。25日凌晨1時左右，楊文不幸去世。

民航總醫院傷醫致死案發生後，圍繞行兇者孫文斌一家背景的諸多猜測，持續引發輿論關注。

一種廣為流傳的說法是，孫文斌95歲的母親孫某氏身份特殊，擁有豐厚的退休金，家人多賴此為生，因此在久治不愈時做出過激舉動。

中國《新京報》通過對相關人士、街坊的走訪調查發現，孫文斌的母親是一名「農轉非」人員，而其本人則曾經從事過多種職業，但都以失敗告終。事發前，孫文斌沒有固定職業和住所，以租房為生。

此前曾有消息稱，行兇者的哥哥叫孫文山，是北二外的食堂承包商。對此，北京第二外國語學院官方微博28日闢謠稱，經核查，上述學校餐飲中心並無此人。