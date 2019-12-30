【基因改造嬰】賀建奎非法行醫罪成　入獄3年罰款300萬人民幣

南方科技大學副教授賀建奎去年聲稱，透過基因編輯技術，成功誕下一對能夠先天抵抗愛滋病毒的雙胞胎嬰兒，其研究成果被批評有違學術倫理和道德規範，賀建奎被革職並全面封殺，更與團隊成員被控非法行醫罪。 據央視新聞公布，深圳市南山區人民法院今日（30日）就該案一審公開宣判，指賀建奎非法行醫罪成，判有期徒刑3年，並處罰金人民幣300萬元。 法院指，被告未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反有關科研和醫療管理規定，是逾越科研和醫學倫理道德底線。

賀建奎在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會時，公布全球首對基因改造雙胞胎出生的研究。（資料圖片）

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賀建奎去年在香港出席第二屆人類基因組編輯國際峰會期間，分享其研究結果，他與團隊透過修改CCR5基因，令一對能夠先天抵抗愛滋病的雙胞胎嬰兒誕生。惟公布研究結果前已被質疑研究是否符合倫理準則，席間亦被與會人士質疑研究的必要性，因現時已有相近技術減少愛滋病毒減低，但基因改造技術不成熟，安全成疑。

深圳法院不公開審理案件 判賀建奎等三名被告非法行醫罪成

因涉及有關人員個人隱私，法院不公開開庭審理了此案。法院指2016年以來，南方科技大學原副教授賀建奎得知人類胚胎基因編輯技術可獲得商業利益，即與廣東省某醫療機構張仁禮、深圳市某醫療機構覃金洲共謀，以通過編輯人類胚胎CCR5基因可以生育免疫艾滋病的嬰兒為名，將安全性、有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。

期間，賀建奎等人偽造倫理審查材料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

法院認為，3名被告人未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，逾越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，其行為已構成非法行醫罪。

法院依法判處被告人賀建奎有期徒刑3年，並處罰金人民幣300萬元；判處張仁禮有期徒刑2年，並處罰金人民幣100萬元；判處覃金洲有期徒刑1年6個月，緩刑2年，並處罰金人民幣50萬元。