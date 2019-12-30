商務部：RCEP將在2020年6月前完成法律審核　有望11月正式簽署

中國商務部有關負責人介紹，區域全面經濟夥伴關係協議（RCEP）將在2020年6月前完成法律審核，有望2020年11月正式簽署。

中國商務部有關負責人在30日召開的商務工作會議上表示，目前各方正在推進RCEP剩餘的談判，雙邊的市場準入談判正在、進行，爭取儘早達成協議。

中國商務部國際司司長張少剛說，「目前，各國的專家，都是保持着一個月一次的頻率抓緊推進這個法律審核，應該講，按照目前的進度安排，法律審核工作，到2020年6月份完成，是沒有什麼問題的。」

張少剛介紹，在完成雙邊談判和法律審核工作的基礎上，各個國家還需要履行簽約的國內審批程序，通常需要三到四個月的時間來完成。這樣，各方有望在2020年11月RCEP領導人會議上正式簽署這一協議。

關於印度此前表示暫時不參加RCEP的問題，張少剛表示，尊重印度的決定，談判的大門永遠向印度打開。

據了解，2019年11月，第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人在泰國曼谷舉行會晤。與會領導人在會後發表聯合聲明，宣布RCEP15個成員國結束全部文本談判及實質上所有市場準入談判，並將致力於確保2020年簽署協議。

聲明稱，RCEP15個成員國已經結束全部文本談判及實質上所有市場準入談判，並將儘快準備好完整法律文本，以確保2020年簽署協議。印度有重要問題尚未得到解決，所有RCEP成員國將通過合作，以各方滿意的方式解決這些問題。

根據聲明，2020年簽署協議指的是不包括印度的RCEP15個成員國簽署協議。

據悉，RCEP共涵蓋16個國家，除了東盟之外，還有中國、印度、澳洲、日本、新西蘭和韓國。它們擁有全球1/3的國內生產總值（GDP）和將近一半的人口。一旦達成自貿協議，它將是世界最大的自貿區。2012年以來，有關談判的進展速度明顯放緩，原因是印度等主要國家對大量中國商品的湧入感到不安。印度擔心若按協定開放市場，大量中國商品將湧入，使印度本土商品失去立足之地。