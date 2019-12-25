李克強被指未能說服安倍晉三　日本就RCEP立場是否改變有待檢驗

在成都12月24日舉行的中日韓領導人會議上，中國國務院總理李克強及韓國總統文在寅表態中韓將積極推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）早日簽署，但日本安倍晉三的表態卻迥異於中韓領導人。

李克強、文在寅與日本首相安倍晉三12月24日在中國成都舉行領導人會議後發表《韓中日合作未來十年展望》。文件稱「我們重申在2019年《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）領導人會議聯合聲明中的承諾。」

中韓領導人表態積極

除了峰會文件，中日韓領導人在峰會期間的多個場合多次對RCEP作出表態。

中國外交部發布的官方新聞稿稱，在24日當天的中日韓領導人會議上，李克強稱中日韓三國都是RCEP的堅定支持者，應發揮積極作用，推動有關各方儘快完成剩餘問題磋商，於明年如期正式簽署協議。會議結束共同會見記者時，李克強表示，三國同意致力於促進區域經濟一體化進程，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）早日簽署，加快推進中日韓自貿區談判。

24日上午，李克強還與文在寅、安倍晉三共同出席第七屆中日韓工商峰會並致辭。李克強當時指出，三方要共同努力提升區域經濟一體化水平。中日韓是區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)談判的堅定支持者，應當落實上個月「曼谷共識」，一鼓作氣，乘勢而上，確保明年正式簽署協議。

李克強的表態中既有三方應該確保明年簽署協議，也有三國同意致力於協議早日簽署。

韓聯社報道的文在寅言論亦顯示，文在寅強調通過推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和自貿協定（FTA）維護自由貿易秩序。

安倍言論另有深意

不過，日本媒體報道的安倍涉RCEP言論則略顯不同。

日經中文網稱，針對推進自由貿易，安倍晉三針對區域全面經濟夥伴關係協定呼籲稱，包括印度在內的16國應儘早簽署。協定由於印度的態度陷入僵局，難以在2019年內達成。各方還就加快中日韓自貿協定談判達成一致。「力爭16國早日談妥，形成世界最大的自由、公正的經濟圈」。

日經中文網還報道稱，12月22日，中國、日本、韓國在北京舉行了經貿部長會議。三方一致同意為簽署目前陷入談判困境的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）展開合作。在會議上日本官員強調，「為早日簽署協定，16個國家應共同努力解決印度的重要問題，這一點非常重要」。

2019年11月，第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人在泰國曼谷舉行會晤。與會領導人在會後發表聯合聲明，宣布RCEP的15個成員國結束全部文件談判及實質上所有市場準入談判，並將致力於確保明年簽署協議。

聲明稱，RCEP的15個成員國已經結束全部文本談判及實質上所有市場準入談判，並將儘快準備好完整法律文本，以確保2020年簽署協議。印度有重要問題尚未得到解決，所有RCEP成員國將通過合作，以各方滿意的方式解決這些問題。

根據聲明，2020年簽署協議指的是不包括印度的RCEP的15個成員國簽署協議。

李克強所聲稱的「確保明年正式簽署協議」，應該也是指在11月聲明的基礎上推進協議簽署。

但很顯然，安倍以及日本官員口中的儘早簽署協議，指的是包括印度在內的16國簽署協議，並不是15國簽署協議。

日本經濟產業副大臣牧原秀樹11月29日接受彭博社採訪時曾表示「日本不會考慮在沒有印度的情況下籤署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。」牧原秀樹稱，從經濟、政治和潛在的國家安全角度來看，印度的參與具有重要意義。儘管在RCEP的問題上，已經有15個國家達成共識，但日本「只考慮有印度參加的談判」，「日本將繼續勸說印度加入」。

從牧原秀樹的言論到安倍在中日韓領導人峰會期間的言論，大意基本上一致，那就是日本要簽署的是有印度參加的RCEP協議。這被輿論廣泛解讀為「印度不參與，日本就不簽署RCEP協議」。

日本立場是否改變

日本外務省新聞發言人大鷹正人在12月23日於北京召開新聞發佈會時，對媒體報道的「印度不參與，日本就不簽署RCEP協議」一事作了澄清，稱其是媒體誤讀。

大鷹正人表示，日本經濟產業省副大臣牧原秀樹在接受外媒採訪時曾表示，目前沒有想過簽署RCEP的事情，日方所想的「全部是如何進行包括印度在內的談判」。這一表態指的是「日本將盡最大的努力讓印度參加RCEP。」大鷹正人強調。

大鷹正人聲稱：「這是當前正在緊密磋商的一個問題。我可以說的是，此前的報道其實是一種誤讀，如果仔細讀那些對話，會發現有一些不匹配，真相正如我之前提到的，日本將會為16國協議而努力。」

近期日本外務省相關人士在接受《日本經濟新聞》記者採訪時也表示，目前在RCEP談判中，包括印度在內的商業供應鏈已經非常緊密，從這一角度來看，印度加入RCEP是非常重要的。

「當然印度有自己的立場，不過日本方面還是希望和印度保持協商，爭取讓他們加入進來。」該日本外務省相關人士表示，「在近期的東盟峰會上，15國之間取得了進展，不過是不是沒有印度的情況下就推動這一協定，我們不這樣認為。」

「我們認為還是應該讓印度加入，實現16國（RCEP）是我們的目標，並爭取在2020年簽訂。」這位日本外務省相關人士對記者補充道，「RCEP的主要目標是增加貿易的自由度，如果能夠實現，這將是邁出了一大步。」

在觀察人士看來，儘管日本官方在否認其RCEP立場有變，但為16國協議而努力的日本會否接受明年15國簽署協議還是未知數。日本的立場是否改變，有待時間的檢驗。如果日本接受15國簽署協議，那麼其為16簽署協議而努力算得上是大國的負責任之舉，否則只能說明，日本將自身的RCEP立場同印度做了捆綁，另有盤算。