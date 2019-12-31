中國最強飽和潛水支持船「海龍號」　正式在廣州交付

中國ST-246型飽和潛水作業支持船「海龍號」（ORIENTAL DRAGON）12月30日在廣州交付。這是目前中國國內作業深度最深、容納潛水員人數最多的飽和潛水支持船，「海龍」號的成功交付填補了中國高端飽和潛水支持船自主建造的空白。

「海龍」號內景。（中國央視新聞客戶端）

中國國際船舶網12月30日報道，由中國船舶集團所屬的中船黃埔文衝船舶有限公司、上海佳豪設計院共同研製的「海龍」號交付儀式在中船黃埔文衝龍穴廠區舉行，全國政協委員董強、廣州市、南沙區等地方政府、中國船級社、DNV GL、ST設計公司、天海防務、中海油等公司代表參加此次交船儀式。

據介紹，「海龍號」是中國目前建造交付的最先進、作業能力最強的飽和潛水支持船，首次搭載了全球最先進的固定式24人雙鍾飽和潛水系統，可支持24名潛水員到300米水下作業，總體作業能力達到國際頂尖水平。其建成交付，標誌着中國在大深度飽和潛水裝備和深水裝備領域再次取得重大突破，深水工程作業能力達到世界先進水平。

該船是一艘主要由潛水鐘、高壓居住艙、過渡艙、生命保障系統以及潛水鐘收放系統等組成的專業深水海洋工程船，作業能力強、效率高，獲DNV GL、中國船級社（CCS）雙船級認證。

報道稱，這艘潛水支持船集飽和潛水作業、空氣潛水作業、深水勘察作業、ROV作業、海底施工作業、DP動力定位作業、吊機舷外作業以及海工支援服務等「十八般武藝於一身」，是全球第一艘同時具備飽和潛水和空氣潛水能力的專業潛水支持船，能滿足多種作業需求，是名副其實的水下工程利器。「海龍」號自動化程度極高，可完成勘探作業、舷側起重作業、海底施工作業、常規動力定位作業、常規海上服務作業功能等任務。

據瞭解，船體總長124.0米，型寬24.0米，型深10.2米，設計吃水6.5米，甲板面積為900平方米，航速約14.5節，自持力45天，定員120人。

它的飽和潛水系統設置了4個居住艙以及兩個水平過渡艙和兩套潛水鐘。4個6人高壓居住艙，可同時飽和減壓24名潛水員，大大提高了作業效率，300米水深設計是世界商業營運最大作業水深，整體可實現潛水作業規模化。

除了飽和潛水系統，「海龍」號還配備了空氣潛水裝備，用於最大50米水深的潛水作業。此外，兩台3,000米深水工作級的水下機器人，可以在危險區域以智能代替人工作業。「海龍」號突出的潛水功能，可以在各海區承擔全天侯、高強度飽和潛水任務，可以執行多目標、多深度的綜合潛水任務。