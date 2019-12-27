山東艦穿越台灣海峽　軍事專家指或返回大連船廠完成掃尾工程

12月17日剛剛入列的中國首艘國產航母山東艦於12月26日航經台灣海峽。軍事專家表示有三種目的，最有可能的是回到大連船廠，將完成最後的掃尾工程。

據官媒《環球時報》12月26日報道，中國航母問題專家李傑表示，首先，大家會想到山東艦回到大連船廠，進行調整修改；第二是到山東青島另一個航母基地，「串串門」（串門，即探親訪友）；第三是有可能進行出島鏈訓練。

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其中，第一種可能性最大。李傑認為，山東艦赴南海遠行依舊是海試的一部分，過去的海試都是在黃海、渤海海域開展試驗和訓練，無論是海域面積和水深都有限。到南海進行跨區試驗則是航行距離最遠，試驗海區面積最大、水深最深，同時又是高温、高鹽、高濕，是試驗環境和條件最為複雜的一次海試，這對山東艦是新的考驗和檢驗。

此外，雖然山東艦和遼寧艦在外形上頗為相似，但武器裝備和技術器材及各類保障系統等等都有很大的改進和升級。李傑表示，這就表示山東艦上有新技術、新裝備，是帶有試驗性的，經過此次跨海區試驗後需要進行調整修改。

他進一步指出，山東艦此刻回廠檢查和完成掃尾工程，非常正常，外界壓根不需要開展新一輪「懷疑論，猜測論」，對山東艦的質量和建造進度產生質疑。「就像新車進行一次長距離遠行之後，需要返回4S車店進行保養，對新發現的問題進行檢查和改造。」

中國國防部新聞發言人吳謙也於12月26日在記者會上表示，山東艦入列以後將按計劃繼續開展試驗工作和編隊訓練，通過訓練來形成體系作戰能力。

據了解，根據一般規律，從12月17日交付之日起，山東艦仍需要最長達1至2年的時間來形成作戰能力，期間，要根據形勢和任務不斷與其他配套作戰艦艇進行磨合。