習近平發表2020新年賀詞　提及香港局勢：真誠希望香港好

國家主席習近平於12月31日晚上7時通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2020年新年賀詞。這是習近平擔任國家主席以來，第七次發表新年賀詞。

國家主席習近平今日（31日）晚上發表2020年新年賀詞。（新華社）

習近平說，他在首都北京向大家送上新年的美好祝福。他表示，2019年，國內生產總值預計將接近100萬億元人民幣、人均將邁上1萬美元的台階。三大攻堅戰取得關鍵進展。京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展按下快進鍵，黃河流域生態保護和高質量發展成為國家戰略。全國將有340個左右貧困縣摘帽、1000多萬人實現脫貧。嫦娥四號在人類歷史上第一次登陸月球背面，長征五號遙三運載火箭成功發射。「這些成就凝結著新時代奮鬥者的心血和汗水，彰顯了不同凡響的中國風采、中國力量。」

最難忘慶祝新中國成立70周年

習近平續指，2019年，改革開放不斷催生發展活力。黨和國家機構改革圓滿完成。國防和軍隊改革紮實推進，人民軍隊展現出新時代強軍風貌。進行國慶大閱兵，舉行海軍、空軍成立70週年慶祝活動，舉辦第七屆世界軍人運動會。首艘國產航母正式列裝。他又說，2019年，最難忘的是隆重慶祝新中國成立70週年。「我們為共和國70年的輝煌成就喝彩，被愛國主義的硬核力量震撼。」

習近平指出，2019年，中國繼續張開雙臂擁抱世界，主辦了第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、北京世界園藝博覽會、亞洲文明對話大會、第二屆中國國際進口博覽會，向世界展示了一個文明、開放、包容的中國。他與很多國家元首和政府首腦會晤，分享中國主張，增進了友誼，深化了共識。世界上又有一些國家同我國建交，我國建交國達到180個。「我們的朋友遍天下！」

習近平強調，2020年是具有里程碑意義的一年，將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。2020年也是脫貧攻堅決戰決勝之年，要堅決打贏脫貧攻堅戰，如期實現現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽。

習近平說，「香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。」 （資料圖片）

「香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼」

習近平在講話中提及香港和澳門。他表示，前幾天出席澳門回歸20周年慶祝活動，為澳門繁榮穩定感到欣慰。澳門的成功實踐表明，「一國兩制」完全行得通、辦得到、得人心。他並說，近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心。「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好、香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。」

習近平結尾道，中國將堅定不移走和平發展道路，堅定不移維護世界和平、促進共同發展。願同世界各國人民攜起手來，積極共建「一帶一路」，推動構建人類命運共同體，為創造人類美好未來而不懈努力。「讓我們只爭朝夕，不負韶華，共同迎接2020年的到來。」