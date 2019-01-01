特朗普新年賀詞：2019年是複雜但偉大的一年

美國白宮當地時間2018年12月31日晚上9時，在Twitter上發布總統特朗普（Donald Trump）的新年賀詞影片。特朗普在片段中總結其政府取得的成就，也提出未來6年的願景。他同時把這段片轉載至其Twitter帳戶上。

特朗普在片段中說，「我現在站在白宮橢圓形辦公室旁邊，我祝大家過一個非常、非常開心的新年。（2019年）將是非常棒的一年，雖然複雜但是偉大。實際上是人們把它搞得過於複雜了。可是，我要告訴你們的是，過去歷屆美國政府取得的成就，都不如特朗普政府過去兩年取得的成就，對此我非常自豪」。

他稱，「我們的經濟很棒，經過許多年後，工資漲了，人們賺錢多了。人們可以打一份工作，也可以打第二份、第三份。我們正簽署新的協議，我們與墨西哥簽定協議，與加拿大簽定協議，我們與韓國也簽定協議——人們都說這是不可能的」。

↓↓特朗普新年賀詞片段↓↓

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) 2019年1月1日

特朗普在講話中談及了朝鮮、伊朗和以色列。他說，「我們退出了糟糕的伊朗協議。我們與朝鮮也取得進展，他們不發射火箭，也不發射導彈，我們不要着急」。他續稱，「我們把駐以色列大使館搬遷到耶路撒冷。我兌現了我的承諾。作為一個國家，美國做得很棒」。

除了外交，特朗普還提及美墨邊境圍牆問題。他說，「我們需要建牆，沒有牆，就不能稱得上是國家。我們不想要毒販、人販和有犯罪記錄的非法移民進來。我們的巡邏員、執法部門等等做得很棒。可是，如果沒有圍牆的話，就不會完美地完成。所以作為國家安全的一部份，我們必須建牆。我正在為你們努力奮爭，我們會贏，繼續贏下去」。

他最後向各位送上祝福，「祝大家新年快樂。請享受新的一年、及下一年。然後，繼續享受之後的4年。一切將會變得美好。非常感謝。祝大家有個奇妙的新年！」