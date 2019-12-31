中國男子擅闖美軍基地被捕　外交部提醒海外中國公民守法

日前，有中國男子在美軍基地拍照被捕。對此，12月31日的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽提醒海外中國公民守法，嚴格按照有關提示和標識行事。

美國檢察部門12月27日表示，一名中國男子涉嫌在26日拍攝佛羅里達州一個海軍基地設施被捕。（AP）

在中國外交部例行記者會上，有記者提出，26日，一名27歲的中國男子因闖入位於美國佛羅里達州基韋斯特的海軍航空基地並用手機拍照而遭到逮捕，問中方能否介紹有關情況。

對此，耿爽回應稱，中國駐美使領館已經接到美方關於一名中國公民於26日被捕的通報，駐休斯敦總領館已與當事人取得聯繫。中方要求美方依法、公正調查，妥善處理此案，切實保障涉事中國公民的正當權益。

同時，耿爽也提醒海外中國公民加強遵紀守法和自我保護意識，不要在軍事禁區或其他敏感區域逗留或拍照，嚴格按照有關提示和標識行事。

耿爽表示，中國政府高度重視維護海外中國公民的安全與合法權益，一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，不從事任何形式的違法活動。

據《邁阿密先驅報》此前報道，譯音姓廖的27歲中國籍男子在26日早上6時50分於基韋斯特海軍基地圍欄內走動，之後沿水邊的岩石進入基地設施。有目擊者警告他正進入禁區範圍，但他沒有理會，以智能電話拍攝基地內的建築物。

軍警到場發現該名男子在拍攝，並調查他的電話。當局以進入海軍建築拍攝國防設施罪起訴他。廖姓男子向執法人員表示，自己當時希望拍攝日出的照片，但調查人員在他的電話發現禁區設施的照片。

男子隨即被逮捕，並被指控涉嫌擅自闖入海軍軍事禁地，意圖拍攝軍事防禦設施。

值得一提的是，基韋斯特海軍基地在2018年也曾發生中國人闖入基地事件。在2018年9月，中國留學生趙幹利（Zhao Qianli）聲稱迷路而誤闖，後調查人員在他的電話和相機發現基地建築物和國防部天線塔台等照片，於是以拍攝軍事設施罪起訴，被判入獄一年。