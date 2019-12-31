【華遊客菲律賓溺亡】丈夫欲救落水妻子同告遇難　船員疑無證出海

中國駐宿務總領事館30日發布消息稱，2名中國四川籍遊客29日在菲律賓中部的保和島附近海域乘船遊覽時落水溺亡，當時船上10余名中國遊客均未穿救生衣。領事館正在幫助遇難者家屬盡快來菲處理續事宜。 另據當地傳媒報道，菲律賓海岸警衛隊發言人表示，事故船出海航行沒有得到警衛隊許可，且船上缺乏安全設備，2名涉事船員已被警方逮捕，將面臨起訴。

2名中國遊客在帆船上跌落海後遇難。（影片截圖）

報道稱，菲律賓海警衛隊發言人Michael John Encina表示，涉事遊船29日在別稱「薄荷島」的保和島海域遭遇巨大風浪，導致船上2名遊客落水身亡。「遊船未經海警隊許可出海，這意味著出前未進行安全檢查。他們似乎駕駛尚未註冊的船隻。」據悉，為了保證遊客的安全，當地遊船需要事先告知海警隊他們從事的海上娛樂活動。

當地警方表示，針對遊船的可靠性和船上缺乏安全設備的情況，他們將與遊船所有者進行溝通。海警隊和警方將對這起事故進行聯合調查，以確定涉事遊船經營者是否需要承擔刑事責任。

此外，據內媒《新京報》報道，有同行遊客稱，2名死者是一對夫婦。其中妻子先落水，隨後其丈夫嘗試跳下水救援失敗，最終2人遇難。同行遊客還表示，當時共有20多人分坐兩艘船出行，船上均未配備救生衣等安全設備，也無人提醒，「帆船上光禿禿的，除了帆就是板，沒有其他東西」。他希望旅行社以此為戒，公開道歉並賠償。

（綜合報道）