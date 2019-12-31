印尼急召中國大使抗議船隻駛入海域　外交部：正常活動合法合理

印度尼西亞日前緊急召見中國大使提出抗議，稱中國船隻駛入印尼專屬經濟海域，這一行動侵犯了印尼主權。 中國外交部回應指，中國對南沙群島擁有主權。漁民一直在中國南沙群島有關海域開展正常的漁業生產活動，合法、合理。

南海資源豐富，多國對南海提出主權聲索。（新華社）

12月31日，中國外交部發言人耿爽舉行例行記者會。耿爽對上述事情回應稱，中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島有關海域擁有主權權利和管轄權。

耿爽同時指出，中國在南海擁有歷史性權利。中國漁民一直在中國南沙群島有關海域開展正常的漁業生產活動，合法、合理。中國海警船按照自身的職責，在有關的海域開展常態化的巡邏管理，維持海上秩序，保護本國人民的正當權益。

最後，耿爽表示，中國駐印尼大使已經向印尼方面重申了中方上述一貫立場，中方願意與印尼方面一道，繼續通過雙邊對話妥善的管控分歧，共同維護好兩國友好合作關係和當前南海和平穩定的大局。

印尼12月30日抗議一艘中國船隻駛入印尼專屬經濟海域，印尼稱中方行為「侵犯了印尼主權。」印尼外交部已經召見了中國駐印尼大使肖千，表達了強烈的抗議，並提出正式抗議照會。印尼方面表示，中國大使承諾向北京通報情況，但印中雙方均表示要維持雙方良好的外交關係。