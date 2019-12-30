美軍瀕海戰鬥艦進入南海　中國軍艦伴航監視

美國海軍12月28日發布一組「獨立」級濱海戰鬥艦「加布里埃爾·吉福茲」號（USS Gabrielle Giffords, LCS-10）在中國南海航行的照片。其不遠處清晰可見一艘伴隨監視的解放軍海軍054A型導彈護衛艦。

美國海軍介紹，這組照片攝於12月24日，地點是中國南海海域。據悉，「加布里埃爾·吉福茲」目前被劃入印太司令部進行輪值部署，執行參加演習、訪問港口以及與盟友夥伴海軍協作等任務。美海軍稱，「海上安全與穩定是自由、開放的印度洋、太平洋的基石。」

值得一提的是，中國首艘國產航母山東艦於12月17日正式服役，並且被納入南部戰區海軍服役。《華爾街日報》稱，山東艦的投入使用代表着中國首次在南海這片爭議水域部署航母。

而在此之前，「吉福茲」號與另一艘「邁耶」號導彈驅逐艦分別於11月20日、21日駛入中國南沙島礁臨近海域、西沙群島領海。而中國海軍也進行了全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。

對此，中國南部戰區新聞發言人表示，近來，美方打着「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，中方敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變什麼花樣、耍什麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定。