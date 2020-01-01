解放軍兩少將涉嚴重違紀落馬　人大代表資格被免

中國全國人民代表大會官網12月28日公布關於《第十三屆全國人民代表大會常務委員會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告》最新信息，由解放軍選出的兩名中國第十三屆全國人大代表，江蘇省軍區原政治委員孟中康和海南省軍區原政治委員葉青，皆因嚴重違紀，被責令辭去人大代表職務。

2019年9月3日，中共中央軍委國防動員部選舉委員會召開會議，決定接受葉青、孟中康辭職。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，葉青、孟中康的代表資格終止。

資料顯示，孟中康出生於1961年4月，浙江諸暨人。先後入中國西安政治學院、石家莊陸軍指揮學院、南京政治學院上海分院學習培訓，中國國防大學研究生學歷。2012年7月，晉升少將軍銜。

2016年3月報道顯示，孟中康已任中國東部戰區陸軍副政委，2017年5月任江蘇省軍區政委，2018年1月任江蘇省委常委、省軍區政委。2019年9月，不再擔任江蘇省委常委、委員職務。

而葉青出生於1962年8月，河北故城人，少將軍銜。曾任中國山西晉中軍分區政委、山西省軍區政治部副主任、第65集團軍政治部主任等職。2017年4月調任海南省軍區政委。

另外，葉青於1991年開始在總參辦公廳秘書局任職，曾是原中共中央軍委辦公廳主任董良駒的秘書。

此前，在10月26日也有兩將軍被免去人大代表資格。

其中，解放軍戰略支援部隊原副司令員兼參謀長饒開勛，因嚴重違紀，被責令辭去人大代表職務。2019年7月31日，戰略支援部隊選舉委員會召開會議，決定接受其辭職。

另一位，西部戰區陸軍原副司令員徐向華，因嚴重違紀，被責令辭去人大代表職務。2019年8月26日，陸軍選舉委員會召開會議，決定接受其辭職。

根據統計，中共十八大後，已有18名副大戰區及以上級別、57名正軍級和副軍級將領落馬的消息獲軍方確認，其中包括徐才厚、郭伯雄、田修思、王建平、王喜斌、張陽、房峰輝等7名上將。