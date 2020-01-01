美國務卿蓬佩奧：呼籲中國政府釋放被判刑的牧師王怡

美國國務卿蓬佩奧12月31日對中國將基督教家庭教會牧師王怡判刑表示震驚，並呼籲中國立即釋放王怡。 同天，美國國務院也發表聲明，呼籲中國立即無條件釋放王怡。

蓬佩奧在他的Twitter上說：「我對成都秋雨家庭教會領袖王怡牧師以羅織的罪名被秘密審判並被判處九年監禁感到震驚。北京必須立即將他釋放並結束對基督徒和其它所有宗教群體成員不斷加劇的壓迫。」

蓬佩奧發布的Twitter。（Twitter截圖）

據美國之音消息，美國國務院發言人摩根·奧特加斯（Morgan Ortagus）就王怡被定罪發表書面聲明。

聲明說：「我們對成都秋雨聖約教會領袖王怡牧師因與和平呼籲宗教自由有關而被秘密審判和判處九年監禁感到震驚。我們呼籲立即和無條件將他釋放。」

聲明接著說：「王怡牧師最初在對成都這家最大的未登記教會進行的大規模打壓期間於2018年12月9日與幾十名會眾一同被捕。他以羅織的『煽動顛覆國家政權罪』和『非法經營罪』在12月26日受到閉門審判並被判決罪名成立，審判期間沒有辯護律師在場。」

聲明最後說：「這是北京變本加厲壓制中國基督徒和其他宗教群體成員的又一例證。我們繼續呼籲北京遵守其國際承諾及其自身憲法所許下的諾言，推動所有人的宗教自由，包括少數民族和宗教群體成員以及那些在政府許可的官方機構之外進行敬拜活動的人。」

四川省成都市中級人民法院12月30日發布公告稱，王怡因煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪，被判處有期徒刑9年。王怡是家庭教會「成都秋雨之福教會」主任牧師，曾被評為「最具影響力的公共知識分子」之一，被捕至今已一年多。